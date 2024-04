Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Israël, contrôle technique, inégalités, Trump, nucléaire)

Attaque de l'Iran contre Israël : pour l'ONU, le Moyen-Orient est « au bord du précipice »

L'armée israélienne poursuit ce lundi ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne sans précédent du weekend ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. Partout, dans le monde, on s'inquiète d'une escalade au Moyen-Orient qui, selon les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est « au bord du précipice ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

La riposte d'Israël est-elle évitable ? L'Etat hébreu ne « cherche pas » une escalade avec l'Iran, selon les Etats-Unis

Les Etats-Unis ne veulent pas d'une « escalade » et d'une « guerre étendue avec l'Iran », a insisté dimanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, au lendemain d'une attaque inédite de la République islamique sur Israël. Et pour cause, une réponse vive d'Israël pourrait entraîner une escalade militaire au Moyen-Orient.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Contrôle technique des deux roues : des dizaines de milliers de motards dénoncent « un racket »

Le contrôle technique devient obligatoire à partir de ce lundi pour tous les véhicules de catégorie L, c'est-à-dire les scooters, motos et voiturettes. Partout, en France, des dizaines de milliers de motards ont dénoncé ce weekend une mesure « injuste » pointant l'état des routes.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Le FMI et la Banque mondiale accusés de creuser les inégalités dans le monde selon une ONG

Dans un rapport publié ce lundi, l'organisation non gouvernementale Oxfam a pointé du doigt les actions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Selon l'ONG, ces deux organisations pousseraient les pays bénéficiant de leur soutien à diminuer leur dette, en coupant dans leurs dépenses, augmentant ainsi les inégalités économiques.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Donald Trump : le procès au pénal pour paiement d'une actrice du X s'ouvre, à quelques mois de l'élection présidentielle

L'ex-président des Etats-Unis, Donald Trump, va comparaître devant la justice ce lundi dans une affaire de paiements cachés destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X Stormy Daniels. Un procès au pénal qui s'ouvre quelques mois avant l'élection présidentielle et qui pourrait avoir un impact sur la campagne.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLE BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.