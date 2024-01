Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (agriculteurs, Occitanie, électricité, France Télévisions, pollens)

Colère des agriculteurs : les premières réponses du gouvernement attendues cette semaine

Les agriculteurs poursuivent ce mardi leurs actions pour obtenir des « mesures concrètes », après des discussions toujours dans l'impasse avec le gouvernement de Gabriel Attal, qui a dit « sa volonté d'aller vite, dans la semaine pour un certain nombre de premières annonces ».

Pourquoi l'Occitanie est l'épicentre de la colère des agriculteurs

REPORTAGE. La colère des agriculteurs ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des jours, mettant sous pression le gouvernement de Gabriel Attal. Après une mobilisation de 400 tracteurs à Toulouse, quelques jours plus tôt, des actions de blocage ont émergé dans toute la région d'Occitanie et ne cessent de se renforcer. Et le risque de contagion à tout l'Hexagone est important, comme le montre la propagation sur les réseaux sociaux. La région du Sud-Ouest concentre tous les maux pour devenir le symbole de ce mouvement social.

Electricité : les Français ont diminué leur consommation de 7 à 8% fin 2023

La consommation d'électricité, corrigée de la météo, a été de 7 à 8% plus basse en novembre et décembre que la moyenne sur ces deux mois entre 2014 et 2019. Pour le gestionnaire du réseau RTE, cette baisse s'inscrit « dans la tendance observée depuis l'automne 2022 ».

TF1 porte plainte à Bruxelles pour « aide d'État illégale » en faveur de France Télévisions

Le groupe TF1 porte plainte auprès de la Commission européenne pour « aide d'État illégale » de la France à France Télévisions. La plainte dénonce également une « double fraude fiscale ». D'après Le Figaro, le pays a désormais quatre semaines pour répondre.

Allergies aux pollens : la startup Lify Air tire la sonnette d'alarme

La startup orléanaise Lify Air, qui propose une solution de détection des pollens dans l'atmosphère, vient de réaliser une levée de fonds pour accélérer son développement. Face à ce problème de santé publique qui monte, les collectivités restent pourtant peu mobilisées. Explications.

