Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Boeing 737 MAX, OVH, immobilier, Chine, Rafale)

Boeing 737 MAX-9 : United Airlines et Alaska Airlines découvrent des boulons mal vissés sur les portes

La compagnie aérienne américaine United Airlines et Alaska Airlines ont indiqué avoir découvert des boulons mal vissés lors de vérifications sur les portes condamnées de ses Boeing 737 MAX 9, les mêmes que celles arrachées lors d'un vol Alaska Airlines, vendredi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

La souveraineté numérique, l'argument plus fort que jamais d'OVHCloud dans la bataille du cloud

Le géant européen du cloud annonce ce mardi l'obtention de la certification SecNumCloud 3.2, le plus haut standard de cybersécurité français. Ce label garantit notamment une meilleure protection contre les lois extraterritoriales, et elle tombe à pic : outre-Atlantique, l'exécutif américain vient de prolonger la loi Fisa, très controversée à cause de l'ampleur de la surveillance de masse qu'elle autorise, y compris en Europe.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Immobilier : les prix ont baissé de quasiment 6% à Paris en 2023

Dans son bilan annuel, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) dresse un constat accablant. Les prix ont commencé à diminuer en 2023, surtout à Paris et dans les grandes villes pendant que les transactions se sont fortement réduites au cours de l'année.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Chine : Xi Jinping promet d'être intraitable dans sa lutte contre la corruption

Le président chinois Xi Jinping a promis d'intensifier la répression de la corruption dans des secteurs clés, notamment la finance, l'énergie et les infrastructures, ont rapporté les médias d'Etat dans la nuit de lundi à mardi.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Pourquoi le Portugal a déjà gagné la bataille de l'inflation

Alors que la plupart des économies de la zone euro peinent à sortir du choc inflationniste, le Portugal semble avoir une longueur d'avance en la matière. Au bord de la banqueroute financière il y a dix ans, le pays lusophone fait preuve d'une résilience étonnante en comparaison des autres pays de l'Union européenne. Quels sont les secrets de cette résistance ? Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !