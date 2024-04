Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (hausse d'impôt, agriculture, semi-conducteurs, Corée du Nord, Stellantis)

Hausse d'impôt : le Conseil d'analyse économique estime « absurde » de l'écarter face à la « situation budgétaire »

Président délégué du Conseil d'analyse économique (CAE), organe placé auprès du Premier ministre, Camille Landais, estime, « absurde » de « refuser toute hausse au vu de notre situation budgétaire ». La semaine passée, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est redit « opposé à toute augmentation d'impôt ».

Crise agricole : le gouvernement s'attaque à l'application des lois Egalim dans la restauration collective



Dans l'espoir d'augmenter les approvisionnements durables et de qualité de la restauration publique comme privée, le gouvernement lance mardi une « Conférence des solutions » réunissant tous les acteurs concernés. L'objectif : mieux partager les outils et les bonnes pratiques, pour faire connaître les enjeux et lever les obstacles économiques et logistiques.

Semi-conducteurs : le Japon investit plus de trois milliards d'euros

A travers cet investissement, le gouvernement nippon souhaite soutenir son champion local, Rapidus, un consortium public-privé associé avec l'américain IBM. Ces dernières semaines, nombre d'exécutifs dans le monde ont annoncé des enveloppes conséquentes afin d'augmenter leur production de semi-conducteurs, secteur hautement stratégique.

Détecté par les autorités sud-coréennes, ce nouveau tire marque le troisième essai de missile balistique mené par la Corée du Nord. Il intervient moins de deux semaines après que les médias d'Etat de Pyongyang ont annoncé que Kim Jong Un avait supervisé un essai réussi d'un moteur à combustible solide pour un « nouveau type de missile hypersonique de portée intermédiaire ».

Marché automobile français : Stellantis décroche, les ventes se tassent

Pour la première fois depuis 2021, les immatriculations de voitures particulières neuves ont baissé sur un mois d'une année sur l'autre : de 1,47% entre mars 2023 et mars 2024. Les deux marques phares du géant Stellantis, Peugeot et Citroën, ont perdu respectivement 12,93% et 17,73%.

