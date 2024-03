Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Thales, Chine, Boeing, nucléaire, Corée du Nord)

Le carnet de commandes de Thales atteint un nouveau record historique en 2023

En dépit d'une année 2022 historique sur le plan commercial, Thales, tiré notamment par les activités de défense (nouveau record), a su maintenir un haut niveau de prises de commandes en 2023. Le carnet de commandes, qui s'élevait à 45,2 milliards d'euros à fin 2023, a battu un nouveau record historique.

La Chine vise une croissance de 5% en 2024, un objectif « modeste » mais « ambitieux »

La Chine a annoncé ce mardi viser une croissance d'environ 5% en 2024, l'un de ses objectifs les plus modestes depuis des décennies. Il sera sans doute difficile à atteindre. Et pour cause, la deuxième économie mondiale peine à se relancer depuis les années de crise sanitaire. Elle a aussi fait part, à l'occasion de la session annuelle du Parlement chinois à Pékin, de son intention de gonfler son budget militaire.

Boeing : le régulateur pointe des « problèmes de non-conformité » chez le constructeur

L'Agence américaine de l'aviation (FAA) a mené un audit de six semaines chez Boeing et chez son sous-traitant Spirit Aerosystems, après l'incident survenu le 5 janvier dernier. Ce jour-là, une porte-bouchon d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines s'est détachée de la carlingue quelques minutes après le décollage.

Nucléaire : la facture des futurs réacteurs EPR2 d'EDF grimpe déjà en flèche

EDF a fortement revu à la hausse le coût de son programme de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, a rapporté le journal Les Echos, qui cite un nouveau chiffrage de l'électricien.

La Corée du Nord met « sévèrement en garde » Washington et Séoul, qui mènent des exercices militaires

La Corée du Nord a affirmé ce mardi que Séoul et Washington paieraient un « prix élevé » pour les exercices militaires « frénétiques » qu'ils mènent cette semaine, les exhortant à y mettre fin. Si les relations entre les deux Corées sont au plus bas, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a tout de même appelé la communauté internationale à soutenir les « efforts d'unification » de la péninsule.

