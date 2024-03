Commande astronomique d’American Airlines : 450 avions achetés à Airbus, Boeing et Embraer

La folie des grandeurs n'est pas réservée qu'aux compagnies du Golfe ou indiennes. American Airlines vient de frapper un grand coup ce lundi : la compagnie a annoncé trois contrats à la volée, avec les trois principaux constructeurs mondiaux, à savoir Airbus, Boeing et Embraer. Cela donne une commande géante de pas moins de 260 appareils fermes, assortis d'options et de droits d'achats pour 193 avions supplémentaires. De quoi propulser à nouveau American Airlines directement dans le top 10 des plus grosses commandes mondiales, où elle figurait déjà depuis 2011.

Dans le détail, American Airlines s'est engagée auprès d'Airbus pour 85 A321 NEO, confirmant ainsi encore une fois le succès du best-seller européen. La compagnie américaine a désormais commandé un total de 219 exemplaires pour cet avion. 70 d'entre eux étaient déjà en opération fin janvier dernier. Et le premier exemplaire de l'A321 XLR, commandé en 2019, est attendu cette année.

Avec cette commande, la compagnie se décrit comme « le plus grand exploitant mondial d'appareils de la famille A320, le plus grand exploitant mondial d'A321 (CEO et NEO) et le plus grand client de l'A321 NEO en Amérique du Nord ».

Confiance renouvelée à Boeing

Bien qu'elle réaffirme sa confiance en l'avion d'Airbus, American Airlines ne ferme pas la porte à Boeing et son 737 MAX, bien au contraire. Non seulement, elle commande 85 exemplaires du 737 MAX 10, mais elle convertit également 30 exemplaires de 737 MAX 8 issus d'une précédente commande en 737 MAX 10.

Le fait que l'appareil ne soit pas encore certifié après plusieurs années de développement et que Boeing soit actuellement à la peine dans sa production n'a visiblement pas freiné American Airlines qui attend visiblement ces appareils vers la fin de la décennie.

Stan Deal, PDG de Boeing Commercial Airplanes, a d'ailleurs déclaré : « Nous apprécions grandement la confiance qu'American Airlines accorde à Boeing et à la famille 737 MAX. Le choix du 737-10 par American Airlines permettra d'améliorer encore l'efficacité, l'homogénéité et la flexibilité de son réseau mondial et de ses opérations. »

Enfin, la compagnie américaine a opté pour 90 Embraer E175 pour renforcer sa flotte régionale, soit sa plus grosse commande pour ce type d'appareils. Ils seront exploités par ses filiales dédiées.

Une flotte de près de 1.000 avions

Après avoir reçu 600 appareils neufs lors de la dernière décennie, American Airlines a désormais 440 nouveaux avions dans son carnet de commande. De quoi envisager sereinement les dix prochaines années. Sa flotte actuelle comprend pas moins de 965 appareils, 100 de plus qu'en 2021, auxquels s'ajoutent plus de 550 avions régionaux dans ses filiales.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons beaucoup investi pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est à la fois la plus grande et la plus jeune des compagnies aériennes américaines », a déclaré Robert Isom, PDG d'American Airlines dans un communiqué. « Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir à nos clients le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record ».

Ce plan de développement est assorti d'un programme de modernisation pour ses Airbus A319 et A320 déjà en flotte, qui débutera en 2025, avec là aussi comme optique d'améliorer sa qualité de service.