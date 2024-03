Intelligence artificielle : avec Claude 3, Anthropic affirme détrôner son rival OpenAI

L'intelligence artificielle générative a un nouveau champion. Près d'un an après sa sortie, le modèle d'OpenAI GPT-4 ne serait plus l'intelligence artificielle la plus puissante du marché. La couronne est désormais revendiquée par Anthropic et son modèle Claude 3, présenté ce lundi.

Pour preuve de sa domination nouvelle, la startup financée par les milliards d'Amazon et Google met en avant un tableau comparatif avec les résultats des meilleurs modèles du marchés sur dix benchmarks. Autrement dit, elle a testé les IA sur leurs capacités de raisonnement, de compréhension textuelle et visuelle, d'écriture de code informatique ou encore de calcul mathématique. Claude 3 finit à la première place de chaque test, ne dépassant GPT-4 que d'un fil sur trois d'entre eux.

Bien que l'évaluation des très grands modèles d'IA dans leur ensemble soit une science inexacte, dont les résultats peuvent toujours être débattus, il semble que ce soit bel et bien la première fois que la course à la performance n'est plus dominée par OpenAI. Google Gemini et Mistral Large s'étaient approchés de GPT-4, l'avaient dépassé sur certaines tâches, mais sans vraiment le renverser. OpenAI garde certes un an d'avance dans son développement par rapport à Anthropic et ses autres poursuivants, mais il a plus que jamais la pression pour sortir le très attendu GPT-5 et reprendre sa couronne.

Parfait rival d'OpenAI

Moins connu qu'OpenAI, Anthropic en est le parfait rival. Ses fondateurs, les frère et sœur Dario et Daniela Amodei, sont d'anciens de la maison : ils faisaient partie d'une poignée de chercheurs opposés à la direction prise par OpenAI suite au premier investissement d'un milliard de dollars de Microsoft, en 2019. Anthropic, fondé deux ans plus tard, était donc une réponse directe à OpenAI, avec des ambitions similaires mais avec un accent plus fort sur les précautions de sécurité dans le développement.

Grâce au pedigree de ses dirigeants, l'entreprise a récolté 1,5 milliard de dollars d'investissements entre 2021 et le début de l'année 2023. Puis en septembre, tout s'est accéléré. Anthropic a reçu coup sur coup plus de six milliards de dollars de promesses de financement de la part d'Amazon (quatre milliards de dollars) puis Google (deux milliards de dollars). C'est, de très loin, le plus gros total des startups du secteur derrière l'investissement de Microsoft dans OpenAI, estimé à treize milliards de dollars.

Lire aussiElon Musk traîne OpenAI en justice pour avoir privilégié l'argent à l'intérêt général

Et Anthropic ne compte pas s'en arrêter là, comme le rapporte le New York Times. En février, elle a de nouveau levé 750 millions de dollars le mois dernier auprès du fonds américain Menlo Ventures, et elle n'exclut pas de chercher à nouveau des investissements à la fin de l'année. Sa valorisation a triplé en un an et dépasse aujourd'hui les 15 milliards de dollars, un montant conséquent mais loin des 80 milliards de dollars d'OpenAI. Il faut dire que Anthropic accuse du retard dans la commercialisation de ses IA par rapport à ce dernier. L'an dernier, elle ne réalisait qu'à peine 8 millions de dollars de chiffre d'affaires mensuel, d'après le NYT.

Champion d'Amazon et de Google

Derrière la bataille OpenAI-Anthropic se cache un remake de la guerre du cloud entre Amazon, Microsoft et Google, respectivement numéro 1, 2 et 3 du marché mondial. Dans l'IA générative, Microsoft a frappé fort en s'offrant l'exclusivité des modèles d'OpenAI sur sa plateforme et en profitant pleinement de la vague ChatGPT. Amazon avaient eux aussi besoin d'une vitrine pour leur stratégie dans l'IA, et ils ont choisi Anthropic. Claude-3 a d'ailleurs déjà rejoint leurs bibliothèques de modèles d'IA, au nom de Bedrock chez Amazon Web Services et Vertex AI chez Google Cloud. Résultat : le modèle de langage le plus puissant du marché est disponible chez eux, et n'est plus chez Microsoft Azure, qui n'offre que ceux d'OpenAI et de Mistral.

Attention tout de même à nuancer les effets de la course à la performance, car la répercussion de la bataille des modèles sur le marché réel reste à démontrer. D'ailleurs, une grande partie des spécialistes s'accorde pour dire que les entreprises vont de plus en plus se tourner vers l'utilisation de petits modèles d'IA plus spécialisés et moins chers, qui ne seront que des déclinaisons des très grands modèles comme GPT-4 et Claude-3. Mais les performances des meilleurs modèles serviront quoiqu'il en soit de tête d'affiche pour attirer les clients.

Anthropic peut-il garder son idéal de l'intelligence artificielle ?

Créé en opposition à OpenAI, Anthropic a placé la sécurité de ses intelligences artificielles comme une valeur cardinale. Et pour cause : son dirigeant Dario Amodei affirmait l'an dernier dans une interview qu'il estimait entre 10% et 25% le risque que l'intelligence artificielle détruise l'humanité. Pour éviter le scénario catastrophe, la startup a mis en place en septembre 2023 une échelle de dangerosité des intelligences artificielles, qui reflète l'ampleur dégâts qu'un modèle peut causer en cas d'utilisation malveillante.

Lire aussiAvec Sora, OpenAI entre dans la course à la vidéo générée par IA

En parallèle, elle a mis en place des mesures de sécurité correspondantes à chaque niveau, afin de contenir les risques. Claude 3 se place au niveau 2 de cette échelle de dangerosité, sur 4, comme son prédécesseur Claude 2. La prochaine itération du modèle devrait atteindre le niveau 3, synonyme de garde-fous grandement renforcés, tandis que la startup n'a même pas encore défini les protections nécessaires à un modèle de niveau 4. Cette priorité à la sécurité peut-elle l'handicaper dans la future course à la performance avec OpenAI ? Ou finira-t-elle par faire des concessions ?