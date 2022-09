Chine, Theranos, Nissan, fiscalité, ski : les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce mercredi matin

Chine : les exportations ralentissent fortement

Après une hausse de 18% en juillet, les exportations chinoises n'ont augmenté que de 7,1% en août selon des chiffres publiés mercredi par les Douanes chinoises, alors que les analystes tablaient sur une progression de près de 13%. La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée du prix de l'énergie, affaiblit la demande en produits chinois.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Scandale Theranos : menacée d'une lourde peine de prison, Elisabeth Holmes demande un nouveau procès

Elisabeth Holmes, fondatrice de la startup Theranos qui promettait de révolutionner les tests sanguins, demande un nouveau procès après avoir été condamnée pour fraude. Elle évoque le revirement d'un témoin clé alors que sa peine doit être prononcée le 26 septembre. Fondatrice en 2003 de la startup, alors âgée de 19 ans, la dirigeante est devenue l'un des symboles des dérives de la culture de la Silicon Valley. Elle risque à-minima 20 ans de prison.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Nissan rachète Energy Japan, un spécialiste japonais des batteries électriques

Allié à Renault, le Japonais Nissan a conclu un accord pour acquérir la majorité du capital de Vehicle Energy Japan, une petite société japonaise qui développe, produit et commercialise des batteries électriques lithium-ion. Objectif : que ses véhicules électrifiés (100% électriques et hybrides) représentent la moitié de ses ventes mondiales d'ici à 2030.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Fiscalité : la mairie de Paris veut taxer davantage les très aisés

La mairie de Paris appelle à réformer la fiscalité des collectivités locales qu'elle juge « à bout de souffle ». Elle préconise pour cela de taxer davantage les logements et bureaux vacants mais aussi les contribuables et les touristes les plus aisés. Des mesures applicables à la capitale mais aussi dans le reste de la France.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Sobriété énergétiques : les stations de ski présentent leurs premières mesures

Face aux menaces des coupures d'électricité et de délestages brandies par Elisabeth Borne, les stations de ski des Alpes répondent par une première liste de mesures, applicables dès cet hiver. Figurent parmi elles la fermeture anticipée des domaines skiables à 16 heures au lieu de 17 heures, le ralentissement de la vitesse des télésièges. Si la profession n'est pas inquiète à ce stade, elle avance cependant en ordre dispersé, en faisant valoir les spécificités de chaque massif.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE