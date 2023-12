Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (climat, énergies marines, défense, avion électrique, calcul quantique)

Climat : à deux doigts d'être franchis, des points de basculement pourraient déclencher des catastrophes naturelles en cascade

L'humanité est face à plus de deux douzaines de points de basculement sur Terre qui, s'ils devaient être franchis, pourraient déclencher un effet domino de catastrophes en cascade, souvent irréversibles, ont averti des chercheurs ce mercredi. Une publication qui intervient alors que le mois de novembre a été le plus chaud de l'histoire.

Énergies marines : la filière presse l'Etat d'engager « la bataille de l'hydrolien » promise par Macron

« Nous n'allons pas lâcher la bataille de l'hydrolien ». La petite phrase lancée, il y a quelques jours, par le chef de l'Etat a été perçue comme un signal encourageant par les acteurs de la filière. Mais à quand le grand soir de cette énergie marémotrice ? C'est la question que se posent les porteurs de projets.

Défense : les Etats-Unis et la Suède renforcent leur coopération face à la Russie

Stockholm et Washington entendent renforcer leurs liens militaires et permettre la tenue d'exercices bilatéraux grâce à un accord de coopération en matière de défense signé par les deux pays mardi. Et ce alors que la Suède attend toujours de pouvoir intégrer l'Otan et dont l'adhésion est bloquée par la Russie.

Air New Zealand veut réaliser la prouesse d'utiliser des avions électriques cargo dès 2026

La compagnie aérienne a annoncé ce mercredi son objectif d'être la première à faire voler un avion électrique, en intégrant un avion alimenté par batterie à sa flotte dès 2026 pour du transport de fret. La compagnie n'a pas encore fixé de date pour d'éventuels vols de passagers.

Calcul quantique : Qubit Pharmaceutical réalise une percée majeure pour accélérer la découverte de médicaments

La deeptech tricolore issue de la Sorbonne/CNRS peut désormais simuler des calculs quantiques à plus de 40 qubits exacts, ce qui la place au même niveau que Google ou IBM. Cette puissance de calcul disponible sur des super-ordinateurs classiques est mise au service de la découverte de molécules, avec l'espoir de trouver de nouveaux médicaments contre des maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace aujourd'hui.

