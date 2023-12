Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (dette, loi Pacte II, Tesla, logement, Air France-KLM)

Dette de la France : le gouvernement face au verdict de Standard and Poor's

L'agence de notation américaine Standard and Poor's doit rendre sa copie ce vendredi sur la dette tricolore. La dégradation de la note de la France pourrait porter un coup sur la crédibilité du gouvernement à fixer des objectifs de finances publiques. Alors que les clignotants économiques se dégradent, cette sentence est un véritable « stress-test » pour Bercy.

Bruno Le Maire souhaite présenter un projet de loi Pacte II pour simplifier les normes des entreprises

Le ministre de l'Economie a annoncé ce jeudi vouloir présenter début 2024 un projet de loi Pacte II, pour permettre de poursuivre la simplification des normes qui entravent la croissance des entreprises, en particulier les plus petites et moyennes. Le numéro 2 du gouvernement a par ailleurs dit « regarder comment réduire l'écart entre le salaire brut et net », ainsi que « le poids des cotisations ».

Tesla dévoile son nouveau pick-up électrique, un « jour historique », selon Elon Musk

Elon Musk, le patron de Tesla, a présenté ce jeudi, en grandes pompes, le nouveau pick-up électrique du constructeur, « l'objet le plus exceptionnel sur la route », selon l'entrepreneur, qui doit positionner Tesla sur un marché déjà investi par son rival Ford. Son allure atypique pourrait néanmoins l'handicaper dans un match qui s'annonce serré.

Crise du logement à Paris : les passoires thermiques suscitent l'appétit des investisseurs immobiliers

EXCLUSIF - Selon nos informations, la jeune pousse Virgil et le promoteur immobilier Coffim s'apprêtent à lancer une foncière pour aider des jeunes actifs à accéder à la propriété dans la capitale. Les investisseurs institutionnels - banques, compagnies d'assurance - sont friands de logements parisiens à rénover.

Le fonds américain Apollo investit 1,5 milliard d'euros dans le programme de fidélité d'Air France-KLM

Le fonds Apollo Global Management porte son investissement dans la filiale adossée au programme Flying Blue d'Air France-KLM à 1,5 milliard d'euros. Cette transaction va permettre au groupe de rétablir ses fonds propres, pénalisés lors de la crise sanitaire.

