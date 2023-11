Reprise des magasins Casino : Auchan et Intermarché sont sur les rangs

En plus des marques d'intérêt de Lidl, les enseignes de grande distribution Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan se sont aussi positionnées pour la reprise de magasins Casino, selon deux sources proches du dossier interrogées par l'AFP. Le milliardaire et actionnaire tchèque Daniel Kretinsky a pressé la direction de vendre ses plus grands magasins dans le cadre de l'accord de « lock-up » signé en octobre.