Le fonds américain Apollo investit 1,5 milliard d’euros dans le programme de fidélité d'Air France-KLM

Air France-KLM et Apollo Global Management se sont accordés pour que le fonds porte à 1,5 milliard d'euros son investissement dans une nouvelle filiale adossée au programme de fidélité Flying Blue du groupe aérien, a annoncé ce dernier jeudi 30 novembre. C'est plus que ce qui avait été annoncé.

Air France-KLM et le fonds américain avaient indiqué le 27 juillet avoir ouvert des « négociations exclusives » pour cette opération. Le 26 octobre, un accord pour 1,3 milliard d'euros avait été révélé, Apollo pouvant le porter à 1,5 milliard d'ici à la finalisation. C'est désormais chose faite. Celle-ci est effective et l'option levée, a souligné le groupe franco-néerlandais jeudi soir dans un communiqué.

Rétablir les fonds propres

Air France-KLM a fait valoir que « cette transaction permettra au groupe de rétablir ses fonds propres (...) à un niveau positif d'ici à la fin de l'année ». Ils étaient, en effet, négatifs depuis le début de la crise sanitaire, période pendant laquelle l'entreprise a subi plus de 11 milliards d'euros de pertes. L'investissement d'Apollo prend, en effet, la forme d'une souscription à des obligations perpétuelles, assimilées à des fonds propres. Pour rappel, le code du commerce prévoit que les ressources financières des entreprises ne peuvent pas rester négatives, soit inférieures à la moitié du capital social, pendant plus de deux exercices, sous peine de liquidation.

Via les mêmes instruments financiers, le fonds américain avait déjà injecté deux fois 500 millions d'euros dans des filiales d'Air France-KLM, la première en juillet 2022 dans une branche propriétaire d'un parc de moteurs de rechange, et la deuxième un an plus tard dans l'activité de composants d'ingénierie et de maintenance (MRO) d'Air France.

Le groupe, sauvé de la faillite par l'intervention des États français et néerlandais et deux fois recapitalisé pendant la crise sanitaire, est donc lancé dans une opération de restauration de ses fonds propres et de réduction de son endettement, qui atteignait encore 5 milliards d'euros fin septembre.

« Aucun changement vis-à-vis des membres de Flying Blue »

Dans les faits, la nouvelle entité formée détiendra la marque et la majorité des contrats avec les partenaires commerciaux liés au programme de fidélité commun d'Air France et de KLM (Flying Blue). « Cette dernière deviendra l'unique émetteur de miles pour les compagnies aériennes et les partenaires », a précisé l'entreprise franco-néerlandaise

Selon Air France-KLM, « la structure convenue n'entraînera aucun changement vis-à-vis des membres de Flying Blue, aucun changement sur les aspects sociaux, ni sur les contrats des employés d'Air France, de KLM ou d'Air France-KLM ».

En outre, « Air France-KLM poursuivra la gestion et l'exploitation de son programme de fidélité et Air France et KLM conserveront l'intégralité des droits de propriété sur leur base de données clients », au nombre de plus de 19 millions.

931 millions d'euros de bénéfice

Le groupe aérien avait tout de même renoué avec les bénéfices en 2022. Il a engrangé 931 millions d'euros de bénéfice net entre juillet et septembre cette année, un record. Dans le détail, le groupe franco-néerlandais a transporté 26,9 millions de personnes, une hausse de 7,6% par rapport à la même période de 2022, tandis que son chiffre d'affaires a crû de 6,8% à 8,66 milliards d'euros, avait-il indiqué dans un communiqué.

Après ce retour dans le vert, le groupe est de plus décidé à participer à la consolidation en cours du transport aérien en Europe, et a aussi des visées sur la compagnie TAP. Sans attendre l'issue de la privatisation du transporteur portugais, également convoité par ses concurrents européens, Air France-KLM a signifié fin octobre l'importance pour lui des lignes rentables vers l'Amérique du Sud en renouvelant pour dix ans son partenariat commercial avec la compagnie brésilienne GOL.

