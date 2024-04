Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (immobilier, Chine, FTX, Stellantis, biosurveillance)

Immobilier : garder son ancien crédit pour acheter un nouveau bien, la solution de la Fnaim pour relancer les ventes

La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) milite depuis plusieurs mois pour que le gouvernement oblige les banques à généraliser la transférabilité et la portabilité des crédits immobiliers. Une mesure qui permettrait à de nombreux acquéreurs de conserver ou bénéficier d'un crédit à un taux inférieur à 2% et relancerait les transactions immobilières. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité et nombre de banquiers et de courtiers estiment qu'il s'agit d'une mesure difficile à mettre en place voire risquée.

Le Japon, les Philippines et les Etats-Unis vont renforcer leurs liens face au « comportement dangereux et agressif » de la Chine

Lors d'un sommet inédit entre les dirigeants américains, japonais et philippins, Joe Biden s'est engagé à défendre Manille en cas « d'attaque » en mer de Chine méridionale, zone dont Pékin revendique la quasi-totalité des iles. Plus largement, les Etats-Unis, le Japon et les Philippines vont « approfondir leurs liens en matière de sécurité maritime » et leur coopération économique et technologique.

Affaire FTX : Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation

Le 28 mars, la superstar déchue des cryptomonnaies et fondateur de la plateforme d'échanges de devises numériques, FTX, a écopé de 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente. Une condamnation dont il a fait appel, selon un document de justice rendu public jeudi.

Stellantis s'inquiète de la « menace » que ferait peser l'arrivée de constructeurs chinois en Italie

L'arrivée d'un concurrent chinois dans l'industrie automobile en Italie pourrait amener Stellantis à revoir à la baisse le nombre de ses usines dans la péninsule, a prévenu mercredi son directeur général Carlos Tavares. Des propos qui répondent à ceux du ministre italien des Entreprises qui s'est inquiété que « l'Italie soit le seul pays européen à ne compter qu'un seul constructeur automobile ». Le gouvernement a d'ailleurs déjà entrepris de se rapprocher du constructeur chinois BYD.

Vaches, huîtres et coraux connectés : la biosurveillance à la rescousse du changement climatique

Pour stopper un effondrement sans précédent du vivant, des startups et des chercheurs misent sur la biosurveillance aux quatre coins du pays. Les vaches, les abeilles, les huîtres et même le corail sont désormais connectés à l'aide de micro capteurs et les avancées de l'intelligence artificielle permettent de détecter la moindre dégradation de la santé des animaux ou de leur environnement.

