Allemagne : malgré un léger rebond, les commandes industrielles affichent leur pire trimestre depuis le printemps 2022

Le moteur de l'Europe a de plus en plus de difficultés. L'Allemagne qui enregistre une légère progression de l'ordre de 0,2% en septembre de ses commandes industrielles, voit, de l'autre côté, ses exportations baisser de 2,4%. Son industrie se retrouve notamment pénalisée par les prix de l'énergie et par la faiblesse de la demande de ses partenaires commerciaux, à commencer par la Chine.