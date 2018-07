Brexit : après les départs de Davis et Johnson, Theresa May enfin libre ?

Après les démissions fracassantes et en cascade de ses ministres David Davis et Boris Johnson, les plus fanatiques de Hard Brexit de son gouvernement, Theresa May semble en fait plus soulagée que peinée ou en difficulté : hier, lors d'un conseil des ministres qu'elle a jugé "productif", la Première ministre britannique a réaffirmé son autorité.

La démission de deux poids lourds de son gouvernement hostiles à sa stratégie de sortie de l'Union européenne lui ôte en fait une épine du pied.

Certes, le compromis trouvé avec la majorité des membres du gouvernement vendredi dernier lors d'un séminaire (à Chequers, à côté de Londre), qui prévoit le maintien de liens commerciaux étroits avec l'UE, a provoqué le départ de Boris Johnson et de David Davis, respectivement ministres des Affaires étrangères et du Brexit, et a suscité la colère des plus farouches partisans de la rupture avec Bruxelles.

Theresa May recueille des soutiens même dans le camp des Brexiters

Mais les choses ne sont pas si tranchées au royaume de Sa Majesté, car lors du conseil consacré à ce plan qui sera publié jeudi sous la forme d'un "livre blanc", TheresaMay a tout de même obtenu le soutien d'un proche de Boris Johnson du ministre de l'Environnement, Michael Gove, qui a exclu de démissionner.

Et forte des ses soutiens, la Première ministre semble décidée à faire face à la fronde des partisans d'une rupture plus franche avec l'UE.

"Réunion productive du cabinet ce matin, avant une semaine qui s'annonce bien remplie", écrit-elle dans un tweet illustré d'une photo de son gouvernement, où on peut notamment voir Jeremy Hunt et Dominic Raab, nommés la veille ministres des Affaires étrangères et du Brexit en remplacement des deux partants.

Productive Cabinet meeting this morning - looking ahead to a busy week. And sending our best wishes to @England for tomorrow! pic.twitter.com/Zs3nV8ft6L — Theresa May (@theresa_may) 10 juillet 2018

Et ceux qui ne sont pas d'accord "mieux vaut qu'ils s'en aillent"

Le secrétaire à la Justice, David Gauke, a, quant à lui commenté au micro de la BBC

"Je pense qu'il est juste que le cabinet soutienne la Première ministre et parle d'une seule voix et, si les gens ne le font pas, mieux vaut qu'ils s'en aillent."

Deux vice-présidents du Parti conservateur ont renoncé à leurs fonctions pour protester contre le plan de Theresa May, selon un membre du gouvernement ayant requis l'anonymat. L'information avait d'abord été annoncée par Laura Kuenssberg, chef du service politique de la BBC.

May à l'abri d'une motion de censure, pas d'une fronde des Tories

"Ben Bradley et Maria Caulfield, deux vice-présidents des Tories, démissionnent pour protester contre le plan de Chequers", écrit-elle sut Twitter, évoquant la villégiature officielle de la Première ministre, où le projet a été approuvé vendredi.

"Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est une façon pour les Tories de montrer qu'ils peuvent continuer à faire du tort à la Première ministre si elle ne change pas d'orientation", ajoute la journaliste.

Accusée de trahison ou acclamée

Si Theresa May semble à l'abri d'une motion de censure, certains frondeurs ne mâchent pas leur mots.

"C'est la trahison ultime de notre démocratie et de la foi que les gens ont en elle. Elle (cette trahison) n'est pas accidentelle mais a été planifiée longtemps à l'avance", s'est indigné le député conservateur Andrew Bridgen.

La Première ministre a toutefois été acclamée à plusieurs reprises, lundi soir, lors d'une réunion du groupe parlementaire conservateur.

Etape suivante, vers un Brexit "en douceur et ordonné" ?

Elle va désormais devoir convaincre Bruxelles et les "27" pour sortir les négociations de l'impasse où sa réticence à dévoiler ses intentions les a plongé.

La chancelière allemande Angela Merkel, arrivée à Londres pour une réunion sur les Balkans occidentaux, a déclaré que les 27 apporteraient une réponse commune à la stratégie de May de sortie de l'UE.

"Mais il est bon que les propositions soient sur la table - voilà ce que je peux dire d'ores et déjà, sans entrer dans les détails", a ajouté la chancelière allemande.

S'exprimant aux côtés de la chancelière, Theresa May a promis dans la soirée de faire un Brexit "en douceur et ordonné". Elle a rejeté l'idée qu'elle ait cédé aux pressions de Bruxelles.