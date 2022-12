Obsolescence programmée : Apple visé par une nouvelle plainte en France

Apple est de nouveau soupçonné d'avoir recours à l'obsolescence programmée. L'association française Halte à l'obsolescence programmée (HOP) vise en effet le géant américain pour la pratique dite de la « sérialisation ». Une méthode qui « consiste à associer les numéros de série des composants et périphériques d'un produit à celui de l'iPhone via notamment des micro-puces. Cette pratique touche, depuis peu, les pièces les plus fréquemment soumises aux pannes (écrans, batterie, caméra...) », explique l'association dans un communiqué publié ce mercredi 7 décembre.

Dans sa plainte de « près de soixante pages », HOP rapporte avoir documenté de « nombreux cas » dans lesquels des dysfonctionnements ont été constatés après la réparation d'une pièce « même identique et d'origine » mais « non autorisée par les logiciels Apple ».

Désavantager la réparation indépendante au profit de marges élevées

Ces problèmes « peuvent également être déclenchés lors d'une mise à jour ». Exemple récent à l'appui avec un écran tactile réparé sur un iPhone XR rendu inutilisable après la mise à jour iOS 16. Un « simple retour à l'iOS15 » permettrait de corriger cette panne d'après l'association. Mais « Apple ne l'autorise pas, préférant incriminer un "écran non d'origine Apple qui provoque un problème de tactile" », détaille-t-elle.

« Ces dysfonctionnements constatés de manière répétée, sans information et sans solution apportée au consommateur ou au réparateur, ne sont pas de simples "bugs": ils visent à désavantager la réparation indépendante ou le reconditionnement, au profit de la vente de smartphones neufs ou de la réparation captive, à des prix souvent dissuasifs pour le consommateur », martèle l'association.

Contacté ce mercredi, Apple n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

Pièces détachées, autre exemple du système Apple de prix élevés

Cette plainte est en tout cas déposée au lendemain de l'ouverture aux particuliers français d'un premier catalogue de pièces détachées Apple destinées aux iPhones et aux Macbook. C'est obligatoire depuis la loi antigaspillage pour une économie circulaire qui impose la mise à disposition par les fabricants de certaines pièces.

Cette ouverture fait suite aussi au lancement, le 6 décembre dernier, d'un programme de « Réparation en service interne », qui déroule la procédure à suivre pour ceux qui veulent réparer eux-mêmes leur appareil : d'abord, en téléchargeant le manuel de réparation, puis en commandant des pièces détachées sur SPOT (Service Parts Or Tools) un site partenaire agréé et basé en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Le catalogue de ces pièces détachées est encore mince, se cantonnant aux composants les plus demandés comme l'écran ou la batterie, détaille le quotidien Le Monde. Mais surtout, les prix sont tels qu'ils décourageraient de réparer soi-même, avaient déjà alerté les sites iFixIt ou encore celui de Numerama.

« À 193 euros pour l'appareil photo de l'iPhone 12 mini, ou 327 euros pour l'écran de l'iPhone 13 pro, on s'approche à quelques euros près des tarifs de réparation officiels d'Apple et de ses partenaires, qui incluent non seulement la pièce détachée, mais aussi la main-d'œuvre, et dispensent le client de tout effort et de tout risque », explique le quotidien.



Des précédents déjà condamnés

Reste que, en décembre 2017, le groupe américain, qui commercialise chaque année un nouveau modèle de son téléphone vedette, avait reconnu qu'il bridait volontairement les performances du téléphone après un certain temps dans le but « de prolonger la durée de vie » de celui-ci.

L'association a par ailleurs déjà obtenu en 2020 la condamnation d'Apple à 25 millions d'euros d'amende pour défaut d'information dans l'affaire dite des batteries. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait conclu, au terme de son enquête, à des « pratiques commerciales trompeuses par omission » du géant américain de la technologie.

Les investigations avaient « montré que des détenteurs d'iPhone n'avaient pas été informés que les mises à jour du système d'exploitation iOS qu'ils installaient étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil ».

(Avec AFP)