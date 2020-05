Dettes mutualisées : Merkel en passe de réussir son pari en Allemagne

Photo d'illustration. Bénéficiant d'une forte popularité pour sa gestion saluée de la pandémie dans son pays, Angela Merkel, qui politiquement n'a plus beaucoup à perdre à mesure que la fin de sa carrière politique fin 2021 se rapproche, a pesé de tout son poids. (Crédits : POOL)

La chancelière allemande a obtenu le soutien de son parti et une courte majorité des Allemands approuvent cette initiative de dette mutualisée en Europe pour relancer l'économie. Même le partisan de l'orthodoxie budgétaire et ancien ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, a salué une "proposition nécessaire et importante dans la période que nous traversons".