En 2023, la Banque européenne d'investissement a mis le paquet sur la transition climatique de la France

La Banque européenne d'investissement continue de muscler ses efforts dans le climat et l'innovation. En 2023, l'institution a investi près de 12 milliards d'euros en France, soit une hausse de 16% sur un an. Il ne s'agit certes pas d'un record, mais c'est un très bon cru pour la France.

« Les résultats du groupe BEI l'an dernier en France sont le reflet d'une forte dynamique avec une croissance importante des volumes, s'est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, lors d'un point presse jeudi. Ils confirment notre rôle de soutien à l'investissement dans un environnement économique difficile ».

L'Hexagone, deuxième bénéficiaire des prêts de l'institution dans l'Union européenne, se distingue par le montant des financements accordés à des projets liés à l'environnement, qui représentent 64% des volumes d'investissements de la BEI dans le pays.

6,9 milliards d'euros dans les renouvelables et la transition énergétique

Dans le détail, à travers ses mécanismes de prêts, la BEI a financé 10,6 milliards d'euros de projets, dont 6,9 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l'efficacité énergétique. La banque cite un prêt de 450 millions d'euros pour la méga-usine de batteries électriques du groupe sino-japonais AESC-Envision à Douai (Nord), ou encore 250 millions d'euros pour Sorégies, groupe régional de distribution d'électricité et de gaz basé à Poitiers.

Lire aussiBatteries électriques : la course aux tests et homologation pour les méga-usines est lancée dans le Pas-de-Calais

L'institution a par ailleurs investi 3,9 milliards d'euros dans des projets innovants, dont 750 millions d'euros pour le fondeur américain de puces électroniques GlobalFoundries, qui développe une méga-usine de puces à Crolles, en Isère, en collaboration avec STMicroelectronics.

De son côté, sa filiale dédiée au financement des PME, le Fonds européen d'investissement (FEI), a apporté 1,4 milliard d'euros à des PME françaises, notamment via des garanties bancaires. Il a aussi contribué à la mise en œuvre en 2023 du fonds « Tech champions », doté de 3,75 milliards d'euros, destiné à aider les PME à réaliser des levées de capitaux plus importantes. La BEI a soutenu 52.000 PME en 2023.

« Pour les tours de financement pour les PME de 30, 40, 50 millions d'euros et plus, l'Europe disparaît et les investisseurs étaient principalement non européens, avec à la clef (...) des délocalisations des centres de décision, de recherche », explique Jacques Darcy, du FEI, qui permet ainsi de lutter contre ce phénomène. « C'est un fonds qui monte en puissance et qui va être particulièrement actif en 2024 », assure-t-il.

Soutien à l'autonomie stratégique en Europe

« On essaie de montrer que la BEI (...) est là aussi pour apporter du concret, une Europe concrète au service des citoyens européens », fait valoir Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « La BEI a eu un rôle décisif en France en 2023 et participe activement à soutenir l'autonomie stratégique européenne », a salué de son côté le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans un communiqué publié jeudi.

A l'échelle européenne, la banque a investi 87,5 milliards d'euros de financements pour plus de 900 projets, dont 60% en faveur d'actions pour le climat et la durabilité environnementale.

(Avec AFP)