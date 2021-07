En zone euro, l'inflation ralentit à 1,9%

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) est en hausse de 0,3% par rapport à mai, un chiffre lui aussi conforme à la première estimation. "De notre point de vue, l'inflation élevée sur la durée est surtout une histoire américaine. Dit autrement, il est peu probable que la publication du jour entraîne des décalages de prix importants sur l'euro ou les principaux indices boursiers, contrairement à l'IPC américain" ont expliqué ce vendredi matin les économistes de Saxo.

Une contribution toujours importante des prix de l'énergie

Les prix de l'énergie ont augmenté de 1,3% d'un mois sur l'autre et de 12,6% sur un an, assurant de loin la plus forte contribution à l'évolution de l'indice global. En excluant l'énergie et les produits alimentaires non transformés, deux catégories souvent volatiles, l'inflation est ramenée à 0,9% par rapport à juin 2020.

Une mesure plus étroite encore qui exclut aussi l'alcool et le tabac affiche également une hausse de 0,9% en rythme annuel.

La Banque centrale européenne (BCE), qui vient de modifier son objectif d'inflation et vise désormais un niveau de 2%, s'attend à ce que la hausse des prix dans la zone euro dépasse temporairement ce niveau cette année avant de refluer l'an prochain.

Aux Etats-Unis, l'inflation est là pour quelques mois

L'inflation va rester élevée aux Etats-Unis pendant les mois qui viennent mais finira par reculer, a affirmé jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

"Je pense que nous aurons encore plusieurs mois d'inflation rapide, donc je ne dis pas qu'il s'agit d'un phénomène d'un mois seulement", a déclaré Mme Yellen lors d'un entretien à CNBC.

Elle prévoit que l'inflation atteindra des "niveaux normaux" à moyen terme et que le Trésor américain serait attentif à son évolution.

"Il est important que nous la surveillions attentivement, mais je crois fondamentalement que c'est quelque chose qui va se calmer", a-t-elle encore affirmé.

Ces déclarations interviennent après la publication cette semaine d'augmentations record des prix à la consommation et des prix de gros, attisant à nouveau le débat sur la question de savoir si les mesures de relance du gouvernement et la politique d'argent facile de la Banque centrale (Fed) ne laissent pas l'économie tourner à un régime trop rapide.

L'indice des prix à la production a grimpé à 7,3% sur un an en juin, son plus haut niveau depuis l'introduction de cette statistique il y a onze ans, tandis que l'indice des prix à la consommation CPI s'est élevée à 5,4% sur un an, un niveau pas vu depuis août 2008.

Les prix des logements sont également montés en flèche au cours des douze derniers mois grâce à une forte augmentation de la demande alimentée par des taux hypothécaires bas et de maigres stocks.

Selon Mme Yellen, cela ne signale toutefois pas de crise à venir. "Je ne pense pas que voyions le même genre de danger que celui que nous avons vu à l'approche de la crise financière de 2008", a-t-elle affirmé.

"C'est un phénomène très différent mais je m'inquiète de l'accessibilité et des pressions que la hausse des prix des logements créeront pour les familles qui acquièrent pour la première fois une maison ou qui ont moins de revenus", a-t-elle dit.