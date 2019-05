Européennes : le RN à 24% devant LREM à 22,5%, les Verts 3èmes

[Article mis à jour à 21h45]

Le Rassemblement national est arrivé ce dimanche 26 mai en tête des élections européennes en France, devant l'alliance La République en marche (LREM)-Modem, avec plus de 24% des voix, selon les premières estimations d'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio.

La liste Europe Ecologie-Les Verts, conduite par Yannick Jadot, réalise une percée que les sondages n'avaient pas anticipée, avec 13%, ce qui la place en troisième position. Les Républicains (LR), emmenés par François-Xavier Bellamy sont quatrièmes, avec 8%, à plusieurs points des intentions de vote dont ils étaient crédités durant la campagne.

La liste Parti socialiste-Place publique, menée par Raphaël Glucksmann, et celle de La France insoumise (LFI), avec Manon Aubry comme tête de liste, sont au coude-à-coude, à 6,5% et 6,3% respectivement.

Les autres listes sont sous le seuil des 5% nécessaire pour avoir des élus au Parlement européen, notamment celles de Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), de Benoît Hamon (3%), du communiste Ian Brossat (2,5%) et du centriste Jean-Christophe Lagarde (2,4%).

Selon les projections de l'institut Harris, le RN pourrait avoir entre 22 et 26 eurodéputés, LREM entre 20 et 24 sièges, EELV-Les Verts entre 11 et 14 députés européens, Les Républicains entre 7 et 10, PS-Place publique et La France Insoumise chacun 5 à 8 sièges.

Le taux de participation définitive a été estimée entre 50% et 54%, en forte hausse.

Participation au plus haut depuis 20 ans en Europe

Dans toute l'Europe, la participation s'est affichée en forte augmentation : elle serait au plus haut depuis vingt ans, entre 49 et 52% (contre 42% en 2014), selon les estimations du Parlement européen.

Le premier groupe restera celui du Parti populaire européen (PPE, droite-centre droit) avec 173 sièges sur 751 selon les projections de Kantar pour le Parlement européen. La deuxième force restera l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates avec 147 eurodéputés. Le troisième parti sera désormais l'Alliance progressiste des libéraux et démocrates (ALDE), incluant LREM, avec 102 sièges, devant les Verts avec 71 élus, soit 19 de plus. Le parti des Conservateurs et réformistes européens (CRE) rétrograde de la troisième à la cinquième place avec 58 sièges.

Du côté des eurosceptiques, Europe des Nations et des Libertés (dont font partie le RN en France et la Ligue de Matteo Salvini) aura 57 députés (11 de plus), tandis qu'Europe de la liberté et de la démocratie directe en aura 56. La Gauche unie européenne (GUE), dont font partie le PC français et le parti Syriza du Premier ministre grec Alexis Tsipras, perdra quelques sièges à environ 42.

[Projections du nombre d'élus par groupe. Crédit : Kantar / Parlement européen]

Les projections du nombre d'eurodéputés français donnent une faible avance du RN (groupe Europe des Nations et des Libertés) avec 22 élus devant LREM (ALDE) avec 21 sièges, suivis des Verts (12 élus), de LR (PPE, 7 sièges).

[Projections du nombre d'élus par groupe. Crédit : Kantar / Parlement européen]