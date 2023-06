Ukraine : l'élargissement de l'Union européenne au cœur des débats

Quelles pourraient être les conséquences de l'entrée de l'Ukraine au sein ? Plusieurs questions sous-jacentes ont été soulevées ce vendredi lors d'une réunion de 10 dirigeants de l'Union européenne. Est-il envisageable que l'Ukraine adhère à l'UE avant d'adhérer à l'OTAN ? Le processus d'élargissement est-il lié à la réforme de l'UE ou est-ce qu'il s'agit de deux mécanismes parallèles qui ne sont pas liés entre eux ? Quel pourrait être l'impact d'une intégration du géant agricole qu'est l'Ukraine sur la PAC (politique agricole commune) ?

Lire aussiPour Bruxelles, la guerre en Ukraine est en train de « fissurer » le pouvoir russe (Borrell)

« On ne parle pas de l'élargissement en tant que tel, mais des conséquences que ça a sur les 27 », a-t-on expliqué de source diplomatique française. Pour les pays présents, il s'agit d'éviter d'être dans « le déni » sur les changements indispensables. La nature des réformes à engager a également été abordée.

« Tout le monde a dit : la Commission à 36 ça ne marche pas, le Conseil à 36 ça ne marche pas. En même temps y a une vraie prudence et réticence à rouvrir les traités. Il faut qu'on trouve des modalités pour avancer à traités constants », a souligné une source diplomatique française.

La réunion informelle de vendredi, à l'initiative de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas, a réuni dix dirigeants européens. Parmi eux, ceux des trois pays cités précédemment, ainsi que ceux de la Suède, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Italie.

« Ce qui émerge, c'est un consensus très fort sur le fait qu'on ne se pose plus la question de savoir si on va les intégrer, c'est acquis », explique la même source. « Tout le monde a compris que ça va aller plus vite que prévu ».