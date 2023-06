Après la victoire de l'Ukraine, il faudra mettre fin aux opérations d'agression et de déstabilisation de Moscou

Depuis 23 ans, Moscou a semé la mort et la destruction. Le régime de Poutine est responsable de centaines de milliers de morts en Tchétchénie, en Syrie, en Géorgie, en Afrique et bien sûr en Ukraine. Les victimes civiles du terrorisme d'État de Poutine sont même plus nombreuses que celles d'Al Qaida et de Daech mises ensemble. Après 22 ans où les démocraties ont laissé le Kremlin gagner toutes ses guerres, la guerre totale déclarée à l'Ukraine le 24 février 2022 a conduit, enfin, à une prise de conscience du danger premier que la Russie actuelle posait au monde. Quoique encore trop lentement, ils ont décidé de défendre l'Ukraine et, désormais, d'assurer sa victoire, en lui donnant des moyens pour le faire. On doit d'ailleurs espérer que les dernières restrictions dans la fourniture d'armes seront bientôt levées pour que la victoire puisse être totale et rapide.

En Géorgie, Moscou détient 20 % du territoire depuis 2008

Mais gagner la guerre en Ukraine ne suffira pas. C'est la défaite totale de Moscou qu'il faut assurer : en Géorgie, où Moscou détient de fait encore 20 % du territoire depuis 2008, en Moldavie, où elle conserve la Transnistrie, au Bélarus, où elle soutient à bout de bras le dictateur Loukachenko dans sa politique de répression, en Afrique, où, par son bras armé, les milices Wagner, elle assassine, pille les ressources naturelles et aide les dictatures, mais aussi en Birmanie, à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua, et bien sûr en Syrie où, avec l'Iran, elle aide le régime Assad à perpétuer son emprise criminelle (1 million de morts depuis 2011).

Au sein des Nations unies, par sa politique systématique de veto, elle empêche la punition d'autres régimes criminels et veille à protéger sa propre impunité, alors même que Poutine a été inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Comme d'autres, nous avions d'ailleurs montré que, juridiquement et politiquement, elle pouvait être expulsée de son Conseil de sécurité dont elle demeure un membre permanent, voire de l'organisation elle-même. Il serait dangereux qu'elle essaie de s'acheter des soutiens pour l'éviter, notamment celui du Bélarus, largement sanctionné par la communauté internationale, mais qui semble tenter de se faire élire à son Conseil, quand bien même sa demande a peu de chance d'aboutir. Il est d'ailleurs frappant de voir comment le dictateur biélorusse, qui conduit une répression féroce dans son pays et qui a accepté que son pays serve de base arrière pour des opérations contre l'Ukraine, au point d'accueillir des armes nucléaires tactiques russes en violation de sa constitution et du Mémorandum de Budapest, essaie régulièrement de donner des gages, récemment encore en libérant certains prisonniers politiques. Se prêter à ce subterfuge serait dangereux : il reste plus de 1.500 prisonniers politiques dans les geôles du régime, le plus souvent torturés, et la cheffe de l'opposition en exil et sa présidente légitime, Svetlana Tsikhanouskayak, dont le mari, Siarhei, est en prison, vient d'être condamnée in absentia, à 15 ans de prison. Pour les pays du Sud en particulier, il ne faudrait pas que le Bélarus apparaisse comme une Russie plus acceptable.

Le cas africain est révélateur

Le moment est venu pour les démocraties de réaffirmer leurs principes, mais aussi de lutter plus sérieusement contre les manipulations de l'information. Le cas africain est assez révélateur : alors même que sa politique est néo-impérialiste et néocoloniale, la Russie a su user de tous les moyens, parfois soutenue par des gouvernements qui trouvaient un intérêt personnel à se rapprocher de Moscou, pour renforcer dans l'esprit d'une partie de la population africaine l'idée que l'Occident l'était. En réalité, sa politique de pillage des ressources de ces pays constitue un exemple de prédation dont même les plus fervents colonisateurs occidentaux n'auraient pas pu avoir l'idée. Elle a instillé la corruption en moyen d'action et favorisé les pires pratiques de mauvais gouvernement en opposition totale avec les principes de développement durable portés par les organisations internationales. Les démocraties doivent mieux montrer que la Russie finalement ne favorise que les élites les plus corrompues et fait finalement le malheur des peuples. C'est d'ailleurs ce que Poutine fait avec son propre peuple qui sombre de plus en plus dans la grande pauvreté et avec son propre pays qui tombe dans le sous-développement. Ce n'est évidemment en rien une politique susceptible de garantir la stabilité : tout au contraire, la Russie et ses milices ne font à terme que renforcer un sentiment de désespoir et un état d'anarchie, foyers de développement du terrorisme.

Que ce soit d'ailleurs en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, cette emprise que les démocraties ont laissée à la Russie est porteuse de deux leçons pour l'avenir. D'abord, après l'Ukraine, il faudra savoir terminer le travail. La Russie doit être suffisamment défaite pour être conduite de lâcher pied là où elle dispose encore d'une présence et d'une influence. Il s'agit là d'une politique de long terme qui suppose que les Alliés et l'Union européenne n'abandonnent pas leur politique de sanctions, directes et secondaires, tant que la menace russe n'a pas disparu et que les coupables de crimes de guerre, contre l'humanité, de génocide et d'agression n'ont pas été livrés à la justice et les dommages de guerre payés à l'Ukraine. Ensuite, les démocraties occidentales doivent revoir leur politique internationale dans un sens de plus grande cohérence : nous avons été trop faibles vis-à-vis aussi d'autres dictatures au prétexte qu'elles servaient nos intérêts alors qu'elle bafouaient ceux de leurs propres peuples. Cela a contribué à rendre les propagandes russe et chinoise plus efficaces. Nous avons peu émis de pression contre les Etats arabes et du Golfe qui ont réhabilité le régime Assad, allié de l'Iran et de la Russie, au point de le réadmettre au sein de la Ligue arabe. Après la fin de la guerre, nous devons aussi proposer aux pays du Sud une politique plus durable en matière de sécurité alimentaire et énergétique.

Refonder les institutions internationales

En somme, la fin de la guerre devra non seulement rendre impossible le business as usual avec la Russie, mais aussi mettre un terme à la tentation de recommencer tout comme avant avec le reste du monde, notamment les pays en développement et en transition.

L'une des tâches majeurs sera aussi de refonder les institutions internationales, et en particulier l'Onu. Le moment est venu d'engager les pays du Sud dans cette entreprise et de conduire une politique menée par l'exemplarité. L'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité serait un premier signe. Nous devons également nous montrer intraitables avec des Etats coupables de violations graves de droits au sein de l'organisation, ce qui vaut notamment pour la Syrie, l'Iran ou le Bélarus. Il faudra aussi réactiver l'article 27-3 de la Charte des Nations unies qui dispose qu'un Etat partie à un conflit ne peut faire usage de son droit de vote au Conseil de Sécurité - c'est d'ailleurs les puissances occidentales qui l'avaient rendu caducs dès les premières décennies d'existence de l'organisation de New York.

Un monde sans la Russie de Poutine sera indiscutablement meilleur, plus sûr, plus digne pour les peuples, moins porteur de menaces. Mais nous ne saurions nous arrêter là lorsque l'Ukraine aura gagné : nous devons nous mettre en mesure de bâtir un ordre différent, sur l'exemple de ce qu'avaient fait les fondateurs de l'Onu et concepteurs du droit international après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans doute, le moment n'est-il pas, conceptuellement et stratégiquement, si différent.

_____

(*) Nicolas Tenzer est l'auteur de trois rapports officiels au gouvernement français et de 22 ouvrages. Ses réflexions sur les questions internationales et stratégiques peuvent être consultées sur son blog, Tenzer Strategics.