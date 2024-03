Zone euro : la BCE joue le statu quo

Pas de changement dans la ligne de conduite de la Banque centrale européenne (BCE). L'institution monétaire a, une nouvelle fois, maintenu les taux à leur niveau actuel, ce jeudi. Après les avoir fait grimper à un niveau record - le principal d'entre eux, sur les dépôts, a atteint son plus haut historique, à 4% - elle a opté pour le statu quo depuis octobre dernier. Ainsi, le taux de dépôt reste à 4% tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%.

L'objectif : continuer de lutter contre l'inflation qui, si elle a certes été divisée par plus de quatre depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022, est toujours présente à 2,6% en février sur un an selon les derniers chiffres d'Eurostat. Un niveau proche du but de la BCE, 2%, mais qui ne saurait lui faire manquer de prudence.

« Le prochain mouvement se fera à la baisse »

Interrogé sur CNN fin janvier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait pourtant affirmé que s'« il peut y avoir plusieurs pauses, le prochain mouvement se fera à la baisse », précisant que les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) étaient sur la même ligne. « Si nous avons le choix entre augmenter et réduire, ce sera de les réduire », avait-elle ajouté.

« Nous sommes sur une tendance désinflationniste, cela ne fait aucun doute », « mais nous devons être plus avancés dans le processus pour avoir confiance », avait-elle néanmoins précisé.

Pour rappel, il y a deux semaines, la Commission européenne a réactualisé ses prévisions d'inflation dans la zone euro pour 2024. Elle table désormais sur une hausse de 2,7% sur l'ensemble de l'année, contre 3,2% attendu précédemment. Et prévoit 2,2% pour 2025.

La BCE enregistre sa première perte en... vingt ans Le 22 février dernier, la Banque centrale européenne (BCE) a révélé avoir subi une perte de 1,3 milliard d'euros en 2023 : une première depuis ces vingt dernières années. Il s'agit du quatrième recul annuel de suite du résultat, depuis le bénéfice de 2,4 milliards d'euros en 2019, selon un communiqué de la BCE. Et pour rappel, la dernière perte nette avait été enregistrée en 2004, à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Le retournement, après « près de deux décennies de bénéfices substantiels », « reflète le rôle et la nécessité » de l'action de la BCE et des banques centrales nationales pour lutter contre l'inflation, a expliqué l'institution. En cause, les taux élevés qui ont « entraîné une augmentation des charges d'intérêt » payées aux banques centrales de la zone euro, causant une facture de plus de 14 milliards d'euros d'intérêt l'an dernier, contre 2 milliards en 2022. Dans le même temps, les intérêts perçus sur la masse d'obligations accumulées par la BCE au cours des années de lutte contre la crise n'ont pas suivi. Ces actifs sont assortis de taux d'intérêt fixes et d'échéances longues, et ont été rachetés lorsque les coûts d'emprunt étaient très bas. Cet effet de ciseau dans les comptes financiers fait que la BCE devrait « subir des pertes au cours des prochaines années », selon son rapport annuel.

(Avec AFP)