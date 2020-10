Arbitrage : très affaibli, Tapie remonte sur le ring pour affronter à nouveau les juges

L'homme d'affaire Bernard Tapie pendant une suspension de séance lord du procès sur l'affaire de l'arbitrage au palais de justice de Paris, le 1er avril 2019. (Crédits : BENOIT TESSIER)

Cinq personnes sont rejugées aux côtés de Bernard Tapie, douze ans après l'arbitrage qui lui avait octroyé 403 millions d'euros, dont 45 millions au seul titre de son préjudice moral, en réparation de la "faute" du Crédit Lyonnais lors de la revente d'Adidas: Maurice Lantourne, ancien avocat de M. Tapie, et Pierre Estoup, l'un des trois juges-arbitres, sont poursuivis pour "escroquerie", soupçonnés d'avoir "truqué" la sentence arbitrale en faveur de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille; Stéphane Richard, directeur de cabinet de l'ex-ministre de l'Economie Christine Lagarde à l'époque des faits (et actuel patron d'Orange), et les deux ex-dirigeants des entités chargées de gérer le passif du Crédit Lyonnais, Jean-François Rocchi et Bernard Scemama, sont eux rejugés pour "complicité".