Société Générale adopte « SG » comme sa nouvelle marque nationale

C'est une étape importante du chantier de rapprochement des deux réseaux d'agences du groupe bancaire, Société Générale d'une part, et Crédit du Nord avec ses marques régionales d'autre part. Sans réelle surprise, Société Générale a donc décidé d'unifier les deux réseaux sous une même marque nationale à partir de 2023, le temps que la fusion juridique soit réalisée.

Cette nouvelle marque « SG », sera cependant associée à dix enseignes régionales, « pour représenter la proximité », qui reprend notamment le nom des banques régionales fortement implantées localement, à savoir SG Crédit du Nord (Lille), SG Laydernier (Annecy), SG Auvergne Rhône Alpes (Lyon), SG SMC (Marseille), SG Courtois (Toulouse) et SG Tarneaud (Limoges).

Nouveau logo

À ces banques historiques sont associées plusieurs régions sous la seule enseigne SG avec une identification régionale : SG Grand Est, SG Sud-Ouest (Bordeaux), SG Grand Ouest et SG Société Générale pour l'Ile-de-France et la Corse. Au passage, le logo historique rouge et noir évolue également vers un carré ouvert « symbole d'équilibre et de symétrie entre la marque nationale et les marques régionales », toujours aux couleurs de Société Générale, nouveau marqueur de l'identité visuelle pour l'ensemble du groupe. Exit donc l'étoile bleue et la dominante bleue du Groupe Crédit du Nord.

Ce nouveau logo se veut également plus moderne et bien sûr plein de promesses sur une nouvelle réorganisation de la banque de détail plus décentralisée. À noter que le logo associé à la marque est désormais généralisé dans l'univers bancaire.

« Nous avançons dans cette fusion conformément au calendrier prévu et dans le respect de l'ensemble des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs », rappelle Sébastien Proto, directeur général adjoint, en charge du chantier de la banque de détail en France, dans un communiqué publié ce mardi. La fusion des réseaux doit être opérationnelle au 1er janvier 2023, et doit se traduire par 3.700 suppressions de postes d'ici 2025, « sans départ contraint ».

Chantiers en parallèle

La banque a également procédé à une série de nominations à la tête de ces dix groupes régionaux, en prenant soin d'assurer un équilibre entre les équipes des deux réseaux.

Parallèlement à ce chantier, Société Générale poursuit sa stratégie de croissance dans la banque détail et les services financiers avec le rachat de LeasePlan, pour devenir le leader mondial du leasing automobile, et la reprise partielle par Boursorama du fonds de commerce de clients particuliers d'ING France, via un accord de référencement.

En revanche, le groupe a été contraint de revoir sensiblement ses ambitions de banque de détail à l'international, avec l'annonce de la cession de sa filiale russe Rosbank à un groupe russe. Une opération qui devrait se solder par une perte comptable de l'ordre de 3 milliards d'euros. Il lui reste cependant deux solides présences en République Tchèque et en Roumanie. C'est pourquoi la réussite du chantier fusion des réseaux devient d'autant plus stratégique pour le groupe.