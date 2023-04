Les Français un peu plus actifs en Bourse en ce début d'année 2023

Après le tassement observé au cours du second semestre 2022, le nombre d'investisseurs particuliers actifs en bourse est reparti à la hausse lors du premier trimestre 2023, indique l'Autorité des marchés financiers (AMF) ce jeudi 20 avril.

« Au cours des trois premiers mois de l'année, 746.000 particuliers ont réalisé au moins un achat ou une vente d'actions, contre 600.000 environ au cours des deux trimestres précédents », selon le tableau de bord du gendarme boursier.

L'AMF dresse ce type de bilan chaque trimestre depuis 2018. Pour ce faire, elle s'appuie sur les reportings fournis par les établissements financiers français et les succursales en France d'établissements de l'Union européenne.

Ce début 2023 ne retrouve pas pour autant les niveaux observés au cours des deux dernières années. « Ce niveau reste inférieur à ceux recensés aux premiers trimestres 2020, 2021 et 2022, mais est très supérieur aux effectifs de 2018 et 2019, avant la crise sanitaire », souligne toutefois l'AMF.

51.000 nouveaux investisseurs

Au cours de ce premier trimestre 2023, les marchés actions se sont portés mieux que prévu. Grâce à la reprise de l'activité économique de la Chine post-Covid, mais aussi grâce à l'idée que le ralentissement économique pourrait engendrer une baisse de l'inflation et un allègement du resserrement en cours des conditions monétaires.

Ainsi, le nombre de transactions réalisées à l'achat et à la vente sur des actions au cours du trimestre a sensiblement rebondi par rapport aux deux trimestres précédents, à plus de 11,9 millions. Cela représente près du double de la moyenne trimestrielle observée en 2018 et 2019.

Le nombre de vendeurs a nettement augmenté, à 513.000, sans toutefois dépasser le nombre d'acheteurs (566.000). Parmi ces derniers, l'AMF a recensé 51.000 nouveaux investisseurs, qui n'avaient jamais effectué de transactions sur des actions ou étaient inactifs depuis janvier 2018.

Autre fait notable relevé par le gendarme boursier : le nombre d'investisseurs en fonds indiciels cotés (ETF) s'est élevé à 159.000, soit le plus haut niveau mesuré depuis janvier 2018.

Les Français préfèrent le Livret A pour épargner

Sur l'année 2022, l'AMF avait recensé 195.000 « nouveaux » investisseurs, qui n'avaient jamais passé d'ordre de Bourse jusqu'ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. En quatre ans, sur la période 2019-2022, ce sont plus de 1,3 million d'investisseurs supplémentaires qui ont investi les marchés d'actions. Une tendance saluée par la présidente de l'AMF.

« Les Français ont été encore nombreux à intervenir en bourse, ce qui est une bonne nouvelle pour leur épargne et pour le financement de notre économie. À moyen et long terme, le placement en actions reste l'investissement le plus intéressant pour se constituer une épargne et financer ses projets tout au long de la vie », avait commenté Marie-Anne Barbat-Layani en janvier.

Au total, les investisseurs ont été un peu plus de 1,5 million à réaliser au moins une opération d'achat ou de vente sur des actions sur l'ensemble de l'année 2022, en léger repli de 5,5 % par rapport aux près de 1,6 million d'épargnants actifs en 2021.

En matière d'épargne, les Français préfèrent néanmoins d'autres solutions moins risquées, en particulier le Livret A. Sa collecte nette a atteint 6,27 milliards d'euros en février, un nouveau record d'autant plus que ce mois est généralement peu propice à l'épargne, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts.

« Jamais au deuxième mois de l'année, le Livret A avait connu une telle collecte. Le produit d'épargne le plus diffusé confirme et signe ainsi son bel entame d'année 2023 », soulignait fin mars le directeur du Cercle de l'Épargne, Philippe Crevel.

(Avec AFP)