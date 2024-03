Le bitcoin enchaîne les records historiques et dépasse les 71.000 dollars

[Article publié le lundi 11 mars 2024 à 09h40 et mis à jour à 10h00] Une nouvelle fois, le bitcoin franchit des sommets, dépassant la barre des 71.000 dollars. Le cours de la cryptomonnaie a ainsi atteint, ce lundi, un pic de 71.432 dollars dans l'après-midi en Asie, selon les données de Bloomberg, soit une hausse de près de 70% depuis le début de l'année.

La hausse a été encouragée par des informations selon lesquelles la Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme des marchés britannique, s'apprête à autoriser la création de titres liés aux cryptomonnaies, à l'instar des autorités américaines.

La cryptomonnaie créée en 2009 avait déjà battu un précédent record vendredi dernier après avoir grimpé à plus de 70.085,85 dollars. Elle avait alors dépassé son précédent record enregistré plus tôt dans la semaine, et semble partie pour continuer son ascension.

Vendredi dernier, la cryptomonnaie a ainsi surtout bénéficié du « mouvement à la baisse du dollar » après la publication le même jour du rapport sur l'emploi américain en février. Le bitcoin a alors profité des spéculations grandissantes de baisse des taux anticipée de la Réserve fédérale américaine (Fed), expliquait James Harte, analyste chez TickMill. Résultat, le dollar devenant moins rémunérateur, les investisseurs ont été incités à investir dans des produits à plus fort rendement potentiel.

Lire aussiBitcoin : pourquoi les femmes investissent moins que les hommes dans les cryptomonnaies

Ébullition

Le Bitcoin, première des cryptomonnaies par la capitalisation, a entamé une course folle depuis plusieurs mois. Son prix a bondi de près de 70% depuis le début de l'année, une spectaculaire remontée après l'effondrement des cours dans la foulée du naufrage de plusieurs géants du secteur fin 2022.

Son cours a notamment été soutenu par l'anticipation de l'autorisation sur les marchés américains d'un nouveau produit d'investissement, un fonds de placement (ETF) indexé sur le bitcoin, permettant à une plus grande partie du public d'investir dans ces cryptoactifs sans en détenir directement. De quoi mettre le secteur des cryptomonnaies en ébullition.

Autre événement majeur dopant le bitcoin dans le radar des marchés : le « halving » (« réduction de moitié » en anglais), soit la réduction de moitié de la récompense des mineurs de bitcoins, ceux qui permettent la validation des transactions et la création de la cryptomonnaie. Il se produit environ tous les quatre ans et le prochain est attendu en avril, suscitant « l'enthousiasme » des investisseurs, avait noté Matthew Weller, de City Index. L'opération est rendue nécessaire par le fait que le créateur du bitcoin, un certain Satoshi Nakamoto dont l'identité véritable n'est pas connue, a limité à 21 millions le nombre maximum de bitcoins dans le monde.

Lire aussiCryptomonnaies : pourquoi la flambée du bitcoin est peut-être trop rapide

Déroutes

Pour autant, ces actifs potentiellement rémunérateurs ont connu de spectaculaires déroutes par le passé. Pour rappel, en 2017, un précédent cycle d'enthousiasme effréné sur les marchés avait déjà été suivi d'un écroulement du cours. Les banques centrales et les autorités de régulation continuent ainsi d'appeler à la prudence face à ce marché hautement spéculatif.

Le secteur des cryptos a, en outre, été secoué ces dernières années par la chute de plusieurs entrepreneurs vedettes et des faillites retentissantes. Changpeng Zhao, qui était à la tête de la plus importante plateforme de cryptomonnaies au monde, Binance, a quitté ses fonctions fin 2023 et plaidé coupable de violation des lois contre le blanchiment aux Etats-Unis. Sa plus grande rivale, FTX, a fait faillite fin 2022, et son fondateur Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont fraude, association de malfaiteurs et blanchiment.

(Avec AFP)