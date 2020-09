Livret A, LDDS, LEP : où va votre argent et à quoi sert-il ?

C'est du jamais vu : les Français ont mis de côté 85,6 milliards d'euros entre mars et juillet dernier, selon une note mensuelle de la Banque de France sur la « Situation financière des ménages » publiée début septembre. Une épargne en partie dite « forcée » ou de « précaution » en raison de la crise sanitaire.

Sur ce total, plus de 30 milliards d'euros ont été placés sur les livrets d'épargne réglementée, d'après un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances et de la Caisse des dépôts (CDC), le bras financier de l'État. Mais où va cet argent et à quoi sert-il ? La réponse en six points.

Qu'est-ce que l'épargne réglementée ?

Selon la définition du ministère de l'Économie, l'épargne réglementée « comprend tous les comptes, livrets et autres placements bancaires dont la législation et le fonctionnement sont strictement identiques d'une banque à l'autre. » Autrement dit, ajoute le site de la Fédération bancaire française (FBF), ce sont des livrets « dont le mode de fonctionnement (taux, montant et modalités de placement) sont imposés par l'État. »

Le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d'épargne populaire (LEP), qui constituent l'objet de cet...