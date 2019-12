Ma French Bank, la néobanque de La Poste, a séduit 100.000 clients en 5 mois

Démarrage réussi pour Ma French Bank, la banque mobile de La Banque Postale. Lancée en catimini dans les bureaux de poste le 22 juillet dernier, la nouvelle appli bancaire revendique avoir déjà séduit 100.000 utilisateurs. Il s'agirait, en outre, de clients actifs ayant déposé de l'argent sur leurs comptes, précisent nos confrères des Echos. Le nombre des simples ouvertures de compte dépasserait, elle, largement la barre des 100.000.

"Les clients, dont plus de 60% sont âgés de moins de 38 ans, plébiscitent particulièrement le suivi du compte temps réel sur leur mobile. Chaque mois, plus de 80% se sont connectés à l'App et plus de 50% ont réalisé au moins trois opérations bancaires. Ils apprécient également l'absence de frais à l'international et sont nombreux à avoir déjà utilisé leur carte à l'étranger", détaille la néobanque dans un communiqué.