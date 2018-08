L'Etat va lancer le rapprochement entre La Banque postale et CNP Assurances

La Banque postale se fait assureur. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé ce 30 août sur l'antenne de Radio Classique vouloir permettre à La Poste de se développer "massivement" dans la banque et l'assurance, via un rapprochement avec CNP Assurances, premier assureur de personnes en France valorisé à près de 14 milliards d'euros, tout en promettant que le groupe resterait bien public.

S'il doit encore en préciser les modalités, cela passera par un transfert de participations de l'État et la Caisse des dépôts. Cette dernière, actionnaire de La Poste à hauteur de 26%, deviendrait majoritaire au capital du groupe public postal. Un amendement à la loi sur La Poste sera ainsi déposé "dès la semaine prochaine" dans le cadre de la loi Pacte, et l'opération ne pourra se faire qu'après la promulgation de cette loi et au plus tôt à la fin 2019, date d'expiration du pacte d'actionnaires de CNP Assurances conclu avec l'Etat, le Caisse des dépôts, la BPCE et La Banque postale.

Des réunions sont prévues ce matin avec les patrons de la CDC et de la Poste, Éric Lombard et Philippe Wahl, et des représentants syndicaux, avant la tenue d'une conférence de presse à Bercy.

"La Poste restera publique"

Selon le schéma prévu, la Caisse des dépôts doit donc, à terme, prendre une part majoritaire au capital du groupe La Poste en reprenant les actions détenues par l'État français via l'Agence des participations. En retour, la Caisse des dépôts apportera ses parts dans CNP Assurances à La Poste. Nos confrères des Echos précisait mercredi que la participation de CDC dans le groupe postal passerait de 26,32% à une fourchette comprise entre 50% et 60%. Ce matin, Bruno Le Maire confirme et parle "de plus de 50%". En contrepartie, la CDC apportera sa participation de plus de 40% dans CNP à La Poste.

Sentant venir les critiques quant à une "privatisation rampante" de La Poste - quant bien même la CDC est une banque publique -, le ministre a martelé ce matin que le groupe public postal "resterait un établissement public".

Il n'y aura aucune privatisation, aucune intention de privatisation, aucune arrière-pensée sauf une seule, que La Poste reste un grand service public, rentable, dynamique au service des territoires".

Un nouveau levier de croissance pour La Poste

La Poste a déjà beaucoup diversifié ses activités. Pour faire face à la baisse des envois de courrier (5 à 6% par an) - son activité historique -, l'entreprise cherche depuis plusieurs années de nouveaux leviers de croissance. Depuis 2016, elle permet notamment de passer le code du permis de conduire dans ses bureaux - au lieu d'attendre des mois dans les centres dédiés. Et plus récemment, les facteurs aident aussi les personnes âgées dans leur démarche Internet.

Mais l'autre grand métier de La Poste, c'est également la banque. D'où l'idée de renforcer cette activité en mariant La Banque postale avec CNP Assurances. L'objectif : en faire un géant de la banque-assurance.

"La Poste perd chaque année 6% de volume de courrier, les trois activités de La Poste c'est la logistique, le courrier, et la banque et l'assurance. Nous allons lui permettre de développer massivement avec la CNP ce troisième volet d'activité pour compenser la baisse du courrier", a précisé le ministre.

