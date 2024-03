Nouvelle commande passée à Airbus et Boeing  : 42 avions pour Japan Airlines

Nouvelle commande enregistrée pour l'avionneur européen Airbus et son homologue américain Boeing. Celle-ci a été passée par la compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL). Dans le détail, elle porte sur 21 Airbus A350-900, 11 Airbus A321NEO et enfin, 10 Boeing 787-9 Dreamliners, pour un montant total de 1.870 milliards de yens (12,9 milliards de dollars) selon les prix catalogue, comme annoncé par l'intéressée ce jeudi. Les livraisons de ces appareils devraient s'étaler sur environ six ans, à partir de l'exercice 2027/2028 du groupe (commençant le 1er avril 2027).

Seul l'un des A350-900 doit être livré dès l'exercice 2025/2026, pour remplacer l'avion de ce même modèle que JAL a perdu dans une collision au sol début janvier, à l'aéroport de Tokyo-Haneda, avec un plus petit appareil des garde-côtes nippons. Tous les 379 passagers et membres d'équipage de l'avion de ligne ont pu évacuer rapidement avant qu'il ne soit entièrement détruit par les flammes. En revanche, cinq des six occupants de celui des garde-côtes ont perdu la vie. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'équipage de l'avion des garde-côtes aurait mal interprété les instructions des contrôleurs aériens.

Les 20 autres A350-900, comme les 10 Boeing 787-9, seront destinés aux lignes internationales de JAL. La compagnie veut surtout renforcer ses liaisons vers l'Amérique du Nord, le reste de l'Asie et l'Inde en particulier. Censés être livrés à partir de 2028/29, les 11 A321NEO, eux, seront réservés aux liaisons intérieures de JAL au Japon. Il s'agit de sa première commande de ce modèle monocouloir d'Airbus.

Les constructeurs débordés

Avec cette commande, Japan Airlines anticipe le renouvellement de sa flotte. La compagnie prévoit aussi de rehausser ses capacités opérationnelles à l'international. JAL prévoit de livrer sur son exercice 2023/24, s'achevant le 31 mars, des résultats supérieurs à ses performances pré-pandémie et prévoit par ailleurs une forte croissance de ses résultats dans les années à venir.

Et elle n'est pas la seule. De leur côté, les constructeurs voient leurs carnets se remplir à vitesse grand V depuis le début de l'année, avec la reprise du trafic aérien. Rien qu'au salon de l'aéronautique de Singapour, qui s'est tenu fin février dans la cité-État, Boeing a enregistré une commande de 45 unités de son 787 Dreamliners par Thai Airways et 4 autres de ces modèles par Royal Brunei.

Airbus, lui, a signé un accord de principe avec la compagnie vietnamienne Vietjet Air portant sur 20 avions gros-porteurs A330-900. Plus fort encore, début mars, avec la commande géante passée par American Airlines : 85 exemplaires du 737 MAX 10 de Boeing, pas freinée par les déboires rencontrés par l'avionneur sur ce modèle phare de son catalogue, et autant de l'A321 NEO, le best-seller d'Airbus.

De bon augure pour les comptes des deux constructeurs... sauf que, malgré les délais longs, des retards sont déjà envisagés.

« Les nouvelles commandes auront du mal à être livrées en raison des pénuries persistantes de main-d'œuvre et de matières premières, des problèmes de logistique et des coûts de l'énergie », a indiqué fin février Shukor Yusof, fondateur du cabinet de conseil Endau Analytics.

Des propos qui corroborent ceux tenus par le directeur général de l'Association du transport aérien international (IATA), Willie Walsh. Lors d'un séminaire en février, ce dernier a estimé que ces problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement pourraient « perdurer quelques années ».

Avec Mitsuko Tottori comme présidente, Japan Airlines bouscule les codes À compter du 1er avril prochain, Mitsuko Tottori, 59 ans, va prendre les rênes de Japan Airlines. Elle a littéralement gravi les échelons au sein de la compagnie nippone, où elle est entrée en 1985 en tant qu'hôtesse de l'air avant de commencer à occuper des postes à responsabilité à partir de 2005. Elle va remplacer Yuji Akasaka, 61 ans, qui va prendre la présidence du conseil d'administration de Japan Airlines à compter de la même date. Leurs deux nominations devront être validées lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe, prévue en juin. Une femme à la tête d'une grande entreprise est par ailleurs presque inédit au Japon, où de telles promotions au sommet de la hiérarchie sont encore rares. Ainsi, en 2022, les femmes n'occupaient que 15,5% des sièges des conseils d'administration des grandes entreprises japonaises cotées en Bourse. C'est environ la moitié de la moyenne dans les pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le plus faible ratio parmi les pays du G7. Et seulement 13,2% des postes de cadres au Japon étaient occupés par des femmes en 2021, le plus faible taux parmi les pays de l'OCDE et très en-deçà de l'objectif d'au moins 30% que le gouvernement nippon visait initialement pour 2020, et qu'il a repoussé l'an dernier à 2030 pour les grandes entreprises cotées.

(Avec AFP)