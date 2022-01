Incroyable mais vrai : l'Australie entre à l'OCCAr, une agence d'armement européenne

L'Australie à l'OCCAr (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement), qui est une organisation intergouvernementale européenne. Mais de qui se moque-t-on ? Et pourtant un accord-cadre, entré en vigueur mardi dernier, prévoit la participation de l'Australie aux programmes d'équipements de défense de l'OCCAr. L'Australie, qui a menti à Paris et trahi la France dans l'affaire AUKUS en septembre dernier. L'Australie qui veut se débarrasser des Tigre (hélicoptère de combat) et des NH90 (hélicoptère de transport) fabriqués par Airbus Helicopters au profit d'appareils américains. L'OCCAr accueille un pays qui a ostensiblement tourné le dos à l'Europe et à la France.

"L'accord-cadre avec l'Australie met en évidence l'un des principes fondateurs de Baden-Baden de l'OCCAR, à savoir que les programmes de l'OCCAR sont ouverts à la participation des nations non membres de l'OCCAR dans des conditions équitables et ouvertes", a expliqué le directeur de l'OCCAR, l'amiral Matteo Bisceglia sur le site de l'OCCAR.

L'OCCAr est dirigée par un conseil de surveillance composé des ministres de la défense des États membres ou de leurs représentants. Il se réunit deux fois par an et s'appuie sur les avis de comités spécialisés. L'intégration de l'Australie s'est donc faite avec l'accord des pays membres, dont la France.



Opportunité de collaboration pour Canberra

Selon l'OCCAR, cet accord offrira à l'Australie des opportunités de collaboration sur les technologies de défense avancées avec les États participants au programme de l'OCCAR et facilitera une plus grande intégration de l'industrie de la défense australienne avec les principaux groupes basés en Europe. "L'engagement australien est le bienvenu et une reconnaissance claire de la capacité de l'OCCAR à gérer des programmes d'armement coopératifs complexes, a estimé l'organisation européenne. Il renforce l'OCCAR dans sa conviction que la coopération à tous les niveaux internationaux est la voie la plus appropriée pour atteindre avec succès les objectifs stratégiques de la manière la plus économique". Non seulement, cette adhésion pose un problème moral mais en plus il pose le problème de la souveraineté de l'Europe. L'OCCAr est-elle censée être une auberge espagnole ?



Selon l'OCCAr, l'Australie est intéressée par un certain nombre de programmes géré par l'oganisme européen, "notamment le programme d'hélicoptères Tigre, le programme de véhicules blindés polyvalents Boxer et le programme de torpilles légères". Les Australiens ne veulent plus du Tigre. Dans un communiqué publié en janvier 2021, le ministère de la Défense australien a indiqué que "la capacité de reconnaissance armée de l'armée australienne sera renforcée à la suite de la sélection de l'Apache Guardian de Boeing pour remplacer l'hélicoptère de reconnaissance armé (ARH) de l'armée à partir de 2025". En outre, l'Australie "a informé Airbus de sa décision de lancer une demande de ventes militaires à l'étranger pour éventuellement remplacer le MRH90 dans les forces armées", a indiqué un porte-parole à l'AFP d'Airbus.

L'OCCAr gère plusieurs grands programmes européens en coopération : l'avion de transport militaire stratégique et tactique A400M, le véhicule blindé de transport de troupes multirôle germano-néerlandais Boxer, le radar de contrebatterie franco-allemand Cobra, le démonstrateur technologique de radio logicielle sécurisé européen Essor, les frégates multi-missions franco-italiennes (FREMM), les systèmes navals et terrestres de défense antiaérienne franco-italo-britanniques FSAF et PAAMS et leurs munitions surface-air Aster, les bâtiments ravitailleurs de forces et de soutien logistique franco-italiens (LSS), le drone MALE franco-italo-germano-espagnol (MALE-RPAS), les drones maritimes de surface et sous-marins de lutte contre les mines franco-britannique (MMCM), les avions multirôles de ravitaillement et de transport A330-MRTT concourant à la flotte multinationale opérée par l'OTAN, le programme franco-italien d'observation spatiale Musis, le programme belgo-allemand d'acquisition et de soutien de jumelles de vision nocturne NVC, le programme italien de patrouilleurs polyvalents hauturiers (PPA) et le Tigre.