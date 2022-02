Le Rafale de Dassault Aviation atterrit en Indonésie

Nouveau succès du Rafale à l'export. Selon des sources concordantes, Dassault Aviation a signé avec l'Indonésie une commande portant sur la vente de six Rafale. En attendant mieux... La ministre des Armées, qui sera mercredi et jeudi en Indonésie après avoir reporté sa visite en janvier, pourrait obtenir une nouvelle commande plus substantielle (entre 30 et 36 appareils). Cette première commande est certes modeste mais elle est importante pour l'avionneur : il a mis un pied dans la porte dans un pays, qui n'avait jamais acheté d'avions de combat à la France. Elle est également l'assurance non pas d'un succès assuré pour une prochaine commande mais d'une prise en considération solide et sérieuse de la part de l'Indonésie.

C'est donc un succès important pour le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, qui s'est fixé l'objectif de vendre le Rafale dans un nouveau pays après avoir fait le plein des pays utilisateurs du Mirage 2000 (Égypte, Qatar, Inde, EAU et Grèce), à l'exception bien évidemment de Taïwan mais aussi du Pérou. Il est à noter que la Croatie, qui n'avait jamais possédé d'avions de combat tricolores, s'est quant à elle offert douze Rafale d'occasion, un contrat porté par la direction générale de l'armement (DGA).

Un budget pris sur les Sukhoi

Le contrat des six Rafale a été probablement financé par le ministère de la Défense indonésien sur un budget prévu pour l'achat de Sukhoï 35 (près de 600 millions de dollars). Un contrat avec les Russes que les Américains ont fortement déconseillé de signer aux Indonésiens, qui auraient pu être sanctionnés au titre de la loi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), qui punit les pays achetant des armements à la Russie. Ce cash a donc permis à Prabowo Subianto d'acquérir ses six premiers Rafale.

Le ministre indonésien souhaite également acheter depuis deux ans environ 24 F-15 EX de Boeing. Tout comme il souhaite compléter la flotte de Rafale par une trentaine d'appareils supplémentaires de Dassault Aviation. La visite de Florence Parly sera déterminante pour cette nouvelle commande.