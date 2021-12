Et si l'Indonésie commandait enfin des Rafale ?

Et si un cinquième pays achetait aussi des Rafale en 2021... En dépit des succès de l'avion de combat en Grèce, en Égypte, en Croatie et aux Émirats Arabes Unis (EAU) cette année, Dassault Aviation ne lâche pas l'affaire en Indonésie. Il n'est désormais plus question d'une commande de 36 avions de combat, voire de 40 appareils, mais plutôt d'une commande beaucoup plus modeste, faute de budget en adéquation ayant pu être dégagé par le ministre de la Défense, Prabowo Subianto. On évoque désormais entre 6 et 12 avions de combat, voire un petit peu moins. Ce qui intéresse toujours fortement le constructeur tricolore, qui a paraphé un contrat en Indonésie, pour au moins trois bonnes raisons.

Une ligne de budget existe au ministère de la Défense indonésien pour une cette acquisition sur l'exercice en cours - on évoque 600 millions d'euros, selon certaines sources. Autant que ce budget soit dépensé pour de l'armement français, estime-t-on en France. Ce qui permettrait également à Dassault Aviation de mettre le pied à l'étrier puis de le mettre en position de force en attendant une nouvelle commande plus importante de l'armée de l'air indonésienne. Enfin, Dassault Aviation souhaite vendre le Rafale dans un nouveau pays après avoir fait le plein des pays utilisateurs du Mirage 2000 (Égypte, Qatar, Inde, EAU et Grèce), à l'exception évidemment de Taïwan mais aussi du Pérou.