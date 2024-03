SpaceX : coup dur pour Elon Musk, la fusée Starship se perd en redescendant vers la Terre

[Article publié le jeudi 14 mars 2024 à 16h43 et mis à jour à 17h00] Ce n'est pas encore la bonne. Après deux premiers tests achevés dans de spectaculaires explosions, l'immense fusée Starship de SpaceX a de nouveau décollé ce jeudi, pour un vol d'essai comprenant une longue liste d'objectifs, dont un premier retour sur Terre « contrôlé » du vaisseau avec une fin de course dans l'océan Indien.

Mais ce retour contrôlé va devoir attendre puisque le vaisseau a été « perdu » lors de sa rentrée dans l'atmosphère alors qu'il redescendait vers la Terre, a déclaré l'entreprise jeudi, au terme du troisième vol test de sa mégafusée, qui a toutefois volé bien plus longtemps que lors des ses deux précédents tests. Le décollage pour ce vol test a eu lieu depuis la base spatiale « Starbase » de SpaceX, à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas.

« Le vaisseau a été perdu », a annoncé un commentateur lors du direct vidéo de l'entreprise du milliardaire Elon Musk. « Donc pas d'amerrissage aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Ce n'est pas la première fois que le vol de la fusée n'aboutit pas. Le dernier vol test de Starship avait eu lieu mi-novembre, soit il y a moins de quatre mois. Les deux étages de la fusée s'étaient séparés avec succès mais avaient ensuite tous deux explosés. Le vaisseau avait toutefois atteint environ 150 km d'altitude, dépassant la frontière de l'espace.

Cette fois, les deux étages se sont séparés avec succès quelques minutes après le décollage. Mais celui qui devait ensuite retomber en douceur dans le Golfe du Mexique, n'a pas complètement réussi cette manœuvre et a expérimenté un « amerrissage dur », selon un commentateur lors du direct vidéo de l'entreprise.

Le vaisseau a lui continué sa course durant environ une heure. Il a largement dépassé la frontière de l'espace, atteignant les plus de 200 km d'altitude.

Une fusée réutilisable

Pour rappel, Starship est la fusée la plus grande (121 mètres) et la plus puissante jamais construite. Elle est notamment composée de deux étages : l'étage de propulsion Super Heavy, et au-dessus le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière.

Mais outre sa taille démesurée, la véritable innovation de Starship est qu'elle doit à terme être entièrement réutilisable. Actuellement, seul le premier étage de la fusée Falcon 9 revient se poser après chaque lancement pour être réutilisé.

Pouvoir faire voler de multiples fois les deux étages de Starship permettra des lancements encore plus fréquents, et pour moins cher - un impératif pour pouvoir « coloniser » Mars, selon Elon Musk. Le patron, aux annonces toujours optimistes en termes de calendrier, a même déclaré cette semaine espérer que Starship effectue « six vols de plus cette année ».

Plusieurs objectifs

Pour ce troisième essai, SpaceX avait donc annoncé vouloir accomplir plusieurs « objectifs ambitieux ». Parmi eux : effectuer « une rentrée contrôlée » du vaisseau, qui devait tomber dans l'océan Indien pour clore le test, au bout d'environ une heure. Selon des documents de la FAA, le vaisseau devait « se désintégrer » au moment de l'impact avec la surface de la mer, et la plupart des débris couler. Le premier étage devait lui aussi retomber dans l'eau, dans le Golfe du Mexique, après sa séparation.

SpaceX voulait également tester l'ouverture de la trappe qui pourra servir à l'avenir à libérer dans l'espace des cargaisons, par exemple des satellites. La société comptait aussi réaliser la « démonstration d'un transfert de carburant » en vol. Selon la presse spécialisée, ce transfert pouvait avoir lieu entre deux réservoirs à l'intérieur du vaisseau.

Mettre au point cette fonction est essentiel, car pour atteindre la Lune, Starship devra se ravitailler en carburant une fois dans l'espace, grâce à un vaisseau préalablement rempli par d'autres, et servant de sorte de station-service spatiale.

Vers la lune et au-delà

En effet, l'entreprise du milliardaire Elon Musk mise sur Starship pour réaliser son but affiché : faire de l'humanité une espèce « multiplanétaire » en l'installant sur Mars. Mais outre mars, son développement est aussi très important pour la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune lors de sa mission Artémis 3, prévue en 2026.

Starship will make life multiplanetary pic.twitter.com/Ul7ksiAHBZ — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024

SpaceX constitue désormais l'un des fournisseurs favoris de la Nasa. « La fiabilité dont jouit aujourd'hui SpaceX résulte de nombreuses explosions de fusées en cours de route », a relevé Scott Pace. Des explosions que la Nasa, financée par l'argent public, ne pourrait pas se permettre.

A noter que les véhicules de SpaceX sont actuellement la seule manière pour les astronautes de se rendre dans la Station spatiale internationale (ISS) depuis le sol américain.

Mais d'où vient le succès de l'entreprise du milliardaire ? La méthode de développement de SpaceX est différente de celle des entreprises traditionnelles et des agences spatiales nationales. Contrairement à ces dernières fonctionnant avec l'argent du contribuable, SpaceX utilise ses fonds propres, lui permettant de prendre davantage de risques. Alors que chaque décollage de la navette spatiale coûtait à la Nasa plus de 2 milliards de dollars (ajusté à l'inflation), selon une étude, le coût moyen d'un siège à bord d'une fusée de SpaceX revient à 55 millions de dollars, selon un audit.

L'entreprise revendique en outre une technique de développement par itération, reposant sur des tests successifs enchaînés à une cadence rapide - quitte à ce qu'ils se terminent dans d'impressionnantes boules de feu. Les leçons tirées permettent alors de procéder rapidement à des modifications.

A chaque test, « on apprend quelque chose de nouveau », avait déclaré en janvier Elon Musk dans un discours face à des employés. « C'est toujours mieux de sacrifier du matériel que de sacrifier du temps ». Le développement des fusées Falcon de SpaceX, qui avec 96 missions réussies en 2023 dominent aujourd'hui le marché des lancements américains, s'est aussi appuyé sur de multiples tests ratés.

(Avec AFP)