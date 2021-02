Construire 250.000 logements sociaux en deux ans, mission impossible ?

Il n'en demeure pas moins 2,5 millions de Français en attente de logement social et même 4,1 millions de mal-logés selon la fondation Abbé Pierre. (Crédits : ERIC GAILLARD)

Pour répondre à la crise du logement neuf et de l'habitat social, la ministre Emmanuelle Wargon vient de lancer un défi : construire 250.000 logements sociaux d'ici à fin 2022. CDC Habitat et Action Logement répondent déjà présents, mais les promoteurs immobiliers sont sceptiques et l'appel passe mal auprès des bailleurs sociaux et des maires.