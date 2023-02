17,9 milliards d'euros de perte, 64,5 milliards de dette : le champ de ruines financières d'EDF

Une perte nette historique de près de 18 milliards d'euros (17,9), un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, dépréciation) en perte de 5 milliards d'euros, et une dette stratosphérique de 64,5 milliards d'euros. Le tout pour un chiffre d'affaires en hausse de 70%, à 143, 5 milliards d'euros tiré par la hausse des prix de l'énergie et l'arrivée de nouveaux clients : c'est le triste bilan 2022 d'EDF. Un champ de ruines financières, alors que tous les groupes énergétiques tricolores affichent des bénéfices insolents. Une année noire marquée par les déboires de son parc nucléaire (en raison de la découverte de corrosion sur des tuyauteries cruciales pour la sûreté) qui l'ont contraint à acheter à prix d'or pour couvrir ses besoins mais aussi par sa mise à contribution forcée au « bouclier tarifaire » des Français. Notamment l'obligation de vendre davantage d'électricité à ses concurrents à prix cassés.

« Les résultats 2022 ont été fortement pénalisés par la baisse de notre production d'électricité, ainsi que par les mesures régulatoires exceptionnelles mises en place en France dans des conditions de marché difficiles. 2022 marque également la confirmation de la relance du nucléaire en France et de l'accélération du développement des énergies renouvelables. Le Président de la République, lors de son discours de Belfort a fixé un cap énergétique clair et cohérent dans lequel s'inscrit la stratégie du groupe EDF. Aujourd'hui, notre priorité est le redressement d'EDF », a déclaré Luc Rémont, le PDG, dans un communiqué.

Ce dernier a confirmé « la fourchette de production nucléaire de 300 à 330 TWh (en 2023), soit une sortie progressive de la crise de la corrosion sous contrainte ». A date, 43 réacteurs nucléaires sur 56 sont opérationnels contre 30 le 1er novembre.

Relance du nucléaire

Pour rappel, il y a un an, à Belfort, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir construire jusqu'à 14 réacteurs nucléaires EPR de seconde génération et « prolonger tous les réacteurs actuels qui peuvent l'être » au-delà de 50 ans. Au même moment, EDF a affronté une crise industrielle inédite, liée à la découverte de corrosion sur des tuyauteries cruciales pour la sûreté des centrales nucléaires. Le groupe doit enclencher une vaste campagne de contrôle et réparation, de quoi perturber un programme de maintenance déjà retardé par le Covid. Résultat : en 2022, entre corrosion et arrêts programmés, la moitié de ses 56 réacteurs s'est parfois retrouvée à l'arrêt au même moment, menaçant le pays de coupures électriques en plein hiver.

Finalement, le pire a été évité grâce aux importations d'électricité, aux efforts de sobriété des Français ainsi qu'à la course d'EDF pour rebrancher ses réacteurs. La production nucléaire en France s'est élevée à 279 TWh, soit 81,7 TWh de moins qu'en 2021, très loin des 430 TWh que le groupe a pu produire dans le passé.

Comment financer ?

Comment financer le nouveau nucléaire ? La question n'est pas tranchée, mais « à un moment donné, il faudra bien que l'Etat injecte de l'argent », souligne Martine Faure, cheffe de file des actionnaires salariés d'EDF dans la bataille contre l'OPA que l'Etat mène sur EDF.

Pour l'heure, l'Etat a chargé un nouveau PDG, Luc Rémont, de prendre en main les chantiers cruciaux. Avant même de construire les nouveaux EPR, au coût estimé d'au moins 52 milliards pour six unités, EDF doit gérer la prolongation de son parc vieillissant et continuer à investir dans les énergies renouvelables.

Le tout dans un contexte social électrique avec des effectifs qui craignent de voir disparaître leur régime spécial des retraites et qui redoutent, malgré les démentis de l'Etat, que la renationalisation soit une étape vers la réorganisation du groupe.

