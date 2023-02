Carburant : la prime de 100 euros prolongée jusqu'à fin mars

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi sur RTL la prolongation d'un mois, jusqu'à la fin mars, de l'indemnité carburant de 100 euros disponible depuis mi-janvier pour les 10 millions de foyers fiscaux les plus modestes.

« Elle devait s'arrêter fin février, nous la prolongerons jusqu'à fin mars de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher », a déclaré Bruno Le Maire, soulignant que « quasiment la moitié » des foyers éligibles n'en avaient pas encore profité.

Aides ciblées

Pour rappel, pour être éligible, il faut disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros en 2021, soit 1.314 euros nets par mois pour une personne seule, ou 3.941 euros pour un couple avec deux enfants. Un couple modeste qui travaille et possède deux véhicules peut bénéficier de deux aides, soit 200 euros. Cette aide s'applique à tout type de véhicule, y compris les deux-roues à moteur et les voitures sans permis (les vélos et trottinettes électriques sont exclus). Les véhicules de société ou en location longue durée sont éligibles, mais pas les véhicules de fonction dont les frais de carburant sont pris en charge par l'employeur.

Quant aux chômeurs qui ont besoin de se déplacer pour chercher un travail, ils peuvent solliciter des aides auprès de Pôle emploi, avait précisé la Première ministre Elisabeth Borne début décembre 2022.

Le 1er janvier a sonné le glas de la ristourne générale financée par l'Etat et qui a coûté 8 milliards d'euros l'an dernier. Le gouvernement souhaitait remplacer la remise de 2022 par des mesures plus ciblées en faveur des « gros rouleurs », mais le critère du nombre de kilomètres parcourus n'a finalement pas été retenu. Cette aide est accordée en fonction du revenu et de l'utilisation d'un véhicule.