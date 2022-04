Dans la jungle des tarifs d’électricité : plongée dans le business opaque des fournisseurs d'énergie

Le gouvernement ne cessait de le marteler à l'automne dernier, lors de la mise en place du bouclier tarifaire. La crise de l'énergie n'était pas partie pour durer. Sept mois plus tard, force est de constater que les prix restent anormalement hauts sur les marchés. L'exécutif, qui tablait sur un retour à la normale dès le début du printemps avec le redoux de la météo, a ensuite été confronté aux conséquences de la guerre en Ukraine. Celle-ci a encore accentué la flambée des cours. Il n'a pas non plus anticipé l'identification d'un défaut de corrosion dans plusieurs réacteurs nucléaires français, qui a obligé EDF à mettre à l'arrêt une bonne partie de son parc atomique, privant au pire moment le pays de marges de production précieuses. Résultat : hier, dans l'Hexagone, le prix "spot" de l'électricité sur la bourse Epex s'élevait toujours à près de 240 euros le MWh, contre environ 45 euros en moyenne avant le début de la crise.

Dans ces conditions, la campagne présidentielle qui vient de s'achever a signé le grand retour du pouvoir d'achat comme préoccupation majeure des Français, notamment dans le domaine de l'énergie. Et pour cause, ces derniers mois, les fournisseurs d'électricité n'ont eu d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs.

Faillite de certains fournisseurs

L'offre d'EDF réglementée par les pouvoirs publics, le fameux tarif réglementé de vente (TRV) ou « tarif bleu », n'y a pas non plus échappé, étant donné que son niveau dépend en partie de celui des marchés de gros. Concrètement, alors que la facture annuelle d'électricité TTC d'un foyer moyen au TRV s'élevait à 1.978 euros à l'été 2021, celle-ci flirte aujourd'hui avec les 2.120 euros, selon les données du courtier en énergie Selectra.

Une hausse néanmoins largement amortie par l'action des pouvoirs publics, puisque, sans « bouclier tarifaire », le TRV aurait bondi d'environ 40%, a récemment affirmé la Commission de régulation de l'énergie (CRE), contre 4% depuis février.

« Les consommateurs au TRV paient donc un prix très très inférieur à ce qu'ils devraient payer », souligne Xavier Pinon, cofondateur et gérant de Selectra.

Cependant, d'autres fournisseurs, comme Mint Energie, ont quant à eux enregistré des hausses significatives malgré l'accompagnement de l'Etat, en imposant des tarifs jusqu'à 30 ou 40% plus élevés par rapport à l'an dernier. Ainsi, la facture annuelle TTC pour les foyers ayant souscrit à l'une des 10% des offres les plus chères du marché a explosé passant de 2.165 euros en juillet 2021,à presque 5.000 euros au début de l'année 2022 !

Certains concurrents d'EDF ont même dû se résoudre à jeter l'éponge, parmi lesquels Leclerc, Casino, GreenYellow (Cdiscount), ou ont carrément fait faillite, à l'instar de Planète Oui ou Bulb. De quoi pousser de plus en plus de clients, inquiets pour leur pouvoir d'achat, à se jeter dans les bras de l'opérateur historique, souligne le dernier observatoire des marchés de détail de la CRE.

Des offres inférieures au tarif bleu d'EDF, lui-même inférieur au prix du marché

Et pourtant, « il est toujours possible de faire jouer la concurrence », affirme Xavier Pinon. De fait, plusieurs offres proposées par des fournisseurs alternatifs à EDF continuent d'être largement attractives, sinon agressives, malgré la crise historique qui secoue les marchés. Y compris de la part d'entreprises qui ne produisent aucun électron, et dont l'activité ressemble finalement plus à celle d'un commercial, sinon d'un trader, qu'à celle d'un énergéticien.

C'est notamment le cas pour les offres dites « à tarif indexé », puisqu'elles promettent, quoi qu'il arrive, un prix du kWh inférieur à celui en vigueur chez le tarif bleu d'EDF. Et ce, en répliquant de A à Z la construction du TRV, « tout en faisant un peu moins cher qu'EDF à chaque étape, de la fourniture jusqu'au service client », explique François Joubert, président d'Ohm Energie, qui se maintient parmi les plus compétitifs aux côtés de TotalEnergies, Alpiq, EkWateur ou Vattenfal. Par conséquent, la facture annuelle moyenne d'électricité TTC des particuliers ayant souscrit chez l'un des 10% des fournisseurs les moins chers stagne aujourd'hui autour des 1.960 euros, soit 160 euros de moins que ceux au tarif bleu d'EDF.

Indice Selectra

Des stratégies d'approvisionnement différentes

Mais comment est-ce possible, alors que d'autres acteurs souffrent profondément de la crise ? L'explication tient en fait dans la stratégie d'approvisionnement, qui diffère selon les fournisseurs. Certains d'entre eux, très prudents, ont en effet acheté à l'avance sur les marchés à terme une grande partie des futurs besoins en électricité de leurs clients, avant donc que les prix "spot" ne flambent.

A l'inverse, une partie des protagonistes a préféré s'approvisionner au jour le jour sur les marchés, dont les cours, par nature instables, se trouvaient au plus bas en 2020, et se sont fait surprendre par leur soudaine explosion. Ou bien espéraient que cette envolée se calme rapidement, et ont donc attendu un retour à la normale qui n'est finalement jamais arrivé.

« C'est d'abord une question de gestion des risques, qui s'avère ou non payante selon l'évolution du marché », commente un connaisseur du secteur.

Puisque le TRV est lissé sur deux ans, ceux qui s'y indexent ont par exemple commencé à s'approvisionner deux ans avant la consommation réelle, soit en 2020, moment où les prix "spot" avaient chuté. « Cette année-là, à l'inverse, tous ceux qui n'avaient pas acheté en avance ont profité d'une rentabilité bien supérieure aux autres, puisque la baisse des cours liée aux Covid n'avait pas été prévue », note François Joubert, directeur d'Ohm Energie.

Besoins en trésorerie

Au-delà des calculs internes, le niveau de trésorerie a aussi pu faire la différence. « La puissance financière de TotalEnergies le protège de la hausse des prix, bien plus que pour un petit fournisseur pris à la gorge, puisqu'un approvisionnement anticipé demande beaucoup de cash », fait valoir Xavier Pinon. En effet, acheter sur les marchés à terme implique de lourdes garanties, ainsi qu'une prime de risque en cas d'achat très en avance, ce que ne peuvent pas assumer des petites structures.

Selon le courtier, le maintien des offres de TotalEnergies à un prix « raisonnable » résulte par ailleurs d'un « jeu politique » entre le gouvernement et l'entreprise, puisqu'en échange d'une assistance des pouvoirs publics, TotalEnergies, qui ne veut pas être qualifié de « profiteur de guerre » du fait des marges qu'il réalise en vendant sa production à prix fort, a gardé ses offres attractives pour les consommateurs.

« Nous avons choisi [...] de rester fidèle à notre ADN et de soutenir nos clients », fait ainsi valoir le géant pétro-gazier.

L'Arenh au cœur du modèle économique des fournisseurs

Toujours est-il que la hausse des factures aurait été, dans tous les cas, beaucoup plus forte sans les mesures d'accompagnement de l'Etat. Et pour cause, le gouvernement a décidé de baisser drastiquement de 22,50€/MWh à 0,50 €/MW la TICFE (qui est la principale taxe sur l'électricité), ce qui bénéficie à tous les fournisseurs.

Surtout, grâce au relèvement du quota d'électricité qu'EDF devra vendre à prix cassé à ses concurrents en 2022 via le mécanisme de l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique), chacun des acteurs alternatifs devra moins s'approvisionner directement sur les marchés que ce qui était prévu jusqu'ici. En effet, 20 TWh supplémentaires leur seront directement fournis à 46,20 euros le MWh, alors même que l'opérateur historique, qui a combattu la mesure, devra les acquérir à près de 250 euros/MWh.

« On achètera à EDF à 46,20 euros/MWh un volume d'énergie, qu'on devra lui revendre tout de suite à un prix de 256,98 euros/MWh. Ce qui nous permettra de dégager une marge de 210 euros/MWh, et aboutira, selon nos calculs, à une baisse de 100 euros supplémentaires sur la facture des clients en 2022 », détaille Julien Tchernia, PDG d'ekWateur.

Des stratagèmes pour faire baisser les factures

De manière globale, le modèle économique d'ekWateur, qui propose majoritairement des offres à prix fixe, repose largement sur son droit à l'Arenh - dont le but est d'éviter que la position de monopole d'EDF en amont (la production d'électricité) soit transférée sur l'aval (la vente). Le schéma est en effet bien rodé : ekWateur achète à l'avance tout ce dont il aura besoin sur les marchés ou en gré à gré, puis se sert de l'Arenh, qu'il revend immédiatement sur les marchés à un prix supérieur, comme d'une « marge de trading » qu'il rétrocède ensuite à ses clients. Un modèle payant, mais qui soulève de nombreuses questions, au moment où EDF souffre d'une mauvaise santé financière et pâtit d'un manque historique de production de ses réacteurs nucléaires.

Lire aussi 9 mnQuel sera vraiment l'impact du relèvement du plafond de l'ARENH sur les consommateurs ?

Par ailleurs, plusieurs fournisseurs d'énergie baisseraient artificiellement leurs tarifs d'avril à septembre afin d'attirer les consommateurs, avant de les remonter, étant donné que les droits à l'Arenh sont calculés à ce moment. « Si j'ai eu 100 clients pendant cette période, chacun d'entre eux me donne droit, en théorie, à 67 MWh d'Arenh », explique Jacques Percebois, économiste et directeur du Centre de Recherche en Economie et Droit de l'Energie (Creden).

Ohm Energie se trouverait notamment dans le collimateur de la CRE, après avoir quadruplé de taille l'an dernier grâce à des offres que Xavier Pinon qualifie d' « agressives ». Mais le fournisseur alternatif dément formellement toute pratique de ce genre, et assure n'avoir jamais modifié sa grille tarifaire depuis le début de la crise, ni profité artificiellement de l'Arenh.

Incertitudes sur l'avenir

Si ces différentes mesures ont permis de limiter la casse, la crise pourrait durer, ce qui rendrait les aides gouvernementales, pensées sur le court terme, insuffisantes. Selon les prévisions actuelles du marché, le prix spot de l'électricité en Europe pourrait flirter avec les 200 euros par MWh jusqu'en 2025 au moins.

« Soit la situation se tasse entre la Russie et l'Europe, et les prix baissent un peu, même s'ils restent élevés puisque les stocks devront se remplir. Soit les échanges avec le pays de Vladimir Poutine se coupent, et on entre en situation de pénurie, avec un abandon du marché au profit d'une économie de rationnement », projette Julien Tchernia.

De fait, sans baisse des cours rapide, les avances accordées à l'Etat, et donc perçues initialement comme rattrapables, pourraient de fait se transformer en formes de subventions afin de maintenir un TRV abordable.

« Pour limiter sa hausse à 4% plutôt que 40%, les pouvoirs publics sont déjà intervenus massivement, à tous les échelons. Ils ont mis sous perfusion les fournisseurs, tout en donnant des aides aux consommateurs, afin de faire en sorte que le marché tienne. C'est un interventionnisme extraordinaire, qui a coûté des fortunes aux contribuables », souligne Xavier Pinon.

Un « nouveau quoi qu'il en coûte », selon Julien Tchernia, qui n'a pourtant pas eu lieu en Espagne, en Italie ou en Allemagne, par exemple, où les pouvoirs publics ont laissé le coût de l'énergie s'envoler pour les citoyens. « Si l'on continue comme ça, je ne vois pas d'autre solution que d'augmenter la dette de l'Etat. C'est une note de plus qu'on fait payer à nos enfants », s'inquiète le PDG d'ekWateur.

Une chose est sûre : aujourd'hui, personne ne sait réellement quand la situation se stabilisera, ni à quel point les consommateurs comme les contribuables pâtiront de la crise.

