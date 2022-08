Des « annonces à venir » concernant une possible augmentation des livraisons de gaz algérien à la France

[Article mis à jour à 16h30]

Ce pourrait être une bonne nouvelle pour la France alors que le pays s'inquiète d'une pénurie de gaz l'hiver prochain. Les livraisons en provenance d'Algérie pourraient augmenter. En effet, selon Europe 1, des négociations sont actuellement en cours entre Engie et des responsables algériens, pour porter cette augmentation jusqu'à 50% des volumes actuels. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué que s'il ne peut « pas le confirmer », « des annonces seront faites prochainement ». Interrogé sur BFMTV, il a expliqué qu'il n'avait « pas à commencer ce qui relève de la diplomatie française et de la diplomatie algérienne » mais il a souligné qu'il y avait eu « rapprochement dans le cadre du déplacement » d'Emmanuel Macron, de jeudi soir à samedi après-midi.

Peu après, le ministère de la Transition énergétique a confirmé pour sa part que « des échanges sont en cours entre Engie et la Sonatrach », groupe pétro-gazier public algérien, « dans (le cadre de) la stratégie de diversification de nos approvisionnements en gaz menée par le gouvernement depuis plusieurs mois ». Sans confirmer chiffres ou annonces, le ministère a rappelé que « les deux entreprises sont liées contractuellement depuis des décennies et poursuivent ce dialogue à la lumière des circonstances présentes ».

Engie est, en effet, un acteur économique important en Algérie, notamment dans l'exploration et la production de gaz naturel. Il est le principal acheteur de GNL dans le pays. La présidente du groupe français, Catherine MacGregor, faisait, d'ailleurs, partie de la délégation officielle lors de la visite d'Emmanuel Macron. Début juillet, à l'occasion de la conclusion d'un accord entre Engie et la Sonatrach sur le prix du gaz livré à l'énergéticien français, les deux entreprises avaient annoncé leur « intention d'étendre leur partenariat sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel ». Cet accord permettra au groupe algérien de « renforcer sa part dans le portefeuille d'approvisionnement d'Engie », avait alors indiqué Sonatrach dans un communiqué.

Les stocks de gaz français remplis à plus de 90%

Durant son déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a expliqué que la France « dépend peu du gaz dans son mix énergétique, à peu près 20%, et dans cet ensemble, l'Algérie représente 8 à 9% ». « On n'est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne », a-t-il aussi fait valoir, observant que la France avait déjà « sécurisé ses volumes » pour l'hiver, avec des stocks constitués à 90%.

C'est, en effet, ce qu'a annoncé la plateforme européenne Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), vendredi dernier. Les stocks de Teréga, l'un des deux gestionnaires du réseau de transport de gaz en France, étaient alors à 91,21% de leur capacité, quand ceux de Storengy, filiale d'Engie en étaient à 89,67%. La veille, la présidente de la Commission de régulation de l'Énergie, Emmanuelle Wargon, avait, elle-même, assuré que le pays était proche de l'objectif annoncé plus tôt dans l'été par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher de remplir les stocks à 100% « avant le premier novembre », alors que les opérateurs ont d'habitude pour obligation de remplir seulement ces réserves à 85% à cette date. Des stocks à 100% équivaudraient à plus de 25% de la consommation annuelle de gaz en France.

Des contrats conclus entre l'Italie et l'Algérie

La France n'est pas le seul pays à convoiter les ressources en gaz de l'Algérie, premier exportateur africain de gaz et septième mondial et qui fournit environ 11% du gaz consommé en Europe contre 47% pour la Russie. Ses réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2.400 milliards de m3. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a déjà conclu des accords avec l'Algérie qui est désormais son premier fournisseur, remplaçant ainsi la Russie. Le géant pétro-gazier ENI a obtenu l'exploitation d'un nouveau gisement pour 25 ans aux côtés de l'entreprise nationale algérienne d'hydrocarbures Sonatrach à Berkine dans l'est du pays. Une opération rendue possible grâce au pipeline Transmed qui permet d'acheminer le gaz du désert algérien aux côtes italiennes en sillonnant à travers la Tunisie et la Sicile. Au total, depuis début 2022, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de m3, dépassant de 113% les volumes programmés auparavant.

(Avec AFP)