Electricité renouvelable : des entreprises se regroupent et achètent directement chez le producteur

C'est une première en Europe ! Onze entreprises se sont réunies pour signer un contrat commun d'achat direct d'électricité verte sur 20 ans auprès du producteur Voltalia. Il s'agit du premier contrat de vente directe multi-acheteurs, qui permettra de construire une centrale photovoltaïque en Occitanie, ont indiqué lundi le fournisseur ainsi que la banque LCL, également initiatrice.

Ce groupement d'achat est mis en place alors que les prix de l'énergie - et notamment ceux de l'électricité - flambent, et que la progression tarifaire devrait se poursuivre jusqu'à début 2022, avec une hausse estimée à 4% des tarifs réglementés, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE). De plus, les prix de gros de l'électricité ont plus que doublé en Europe en un an. Résultat, selon l'Union des industries utilisatrices d'énergie (Uniden), la hausse des cours de l'électricité générera un surcoût pour ces industries d'environ « 1 milliard d'euros pour 2022 ». Pourtant, en France, ces sociétés se fournissent à 70% en électricité à tarif régulé.

Ce groupement d'achat est donc une manière de protéger leur activité et de leur offrir une certaine visibilité en amortissant les fluctuations des prix de gros.

Dans le cadre de ce contrat, les entreprises clientes pourront s'approvisionner sur le long terme, pour une partie de leurs besoins, avec des volumes et un prix compétitif (non précisé) garantis. Elles profiteront de 100% de la production de cette nouvelle centrale de 56 mégawatts (équivalent à la consommation de 35.800 personnes), développée et exploitée par Voltalia, dont le chantier devrait aboutir au second semestre 2023.

Une ouverture aux sociétés de taille intermédiaire

Outre LCL elle-même - qui apporte sa caution à ces entreprises clientes -, le groupement rassemble par exemple Air France, Bonduelle, Paprec, Daco Bello (fruits secs) ou Fournier (meubles de cuisine et salle de bains). L'achat direct d'électricité renouvelable par des entreprises à des producteurs d'énergie (via des contrats connus sous le nom de PPA, pour "[Corporate] Power Purchase Agreement", ou contrat d'achat d'électricité [d'entreprise], en français) se développe depuis quelques années en France, mais seules les très grandes entreprises pouvaient généralement se le permettre.

Le schéma multi-acheteurs, en mutualisant les besoins, entraîne des économies d'échelle et offre des prix compétitifs, sans soutien des pouvoirs publics. Ce premier accord du genre en Europe "permet de donner un accès à ce marché à des entreprises de taille intermédiaire, ou qui ont de moins gros besoins en électricité", a expliqué à l'AFP Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Elles se trouvent ainsi "protégées de la volatilité des marchés" de l'électricité, tout en participant à la décarbonation de l'énergie, a-t-il ajouté :

"En signant un PPA, elles rendent possible la création d'une centrale solaire, elles ont donc un effet direct sur le climat."

(Avec AFP)