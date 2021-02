En Vendée, un investissement de sept millions pour cinquante projets de centrales photovoltaïques

Vendée Ombrières, fondée par la société mixte Vendée Energie, veut accélérer le développement du photovoltaïque dans la région. Créée avec le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SyDEV), l'entreprise va investir sept millions au cours des deux prochaines années pour déployer cinquante projets de centrales photovoltaïques sur les toits de parkings et bâtiments communaux et intercommunaux à travers le département. « L'éolien montre ses limites d'acceptabilité dans la population et le développement du photovoltaïque a du sens pour accroître la part des énergies renouvelables sur notre territoire », explique Alain Leboeuf, Président de Vendée Energie.

Grâce à sept parcs éoliens (55 éoliennes), soixante-cinq centrales solaires photovoltaïques dont soixante en toitures et cinq au sol, Vendée Energie produit déjà 15% (10% avec l'éolien et 5% avec le photovoltaïque) de l'énergie consommée dans le département. « En l'an 2000, nous étions 100% dépendant du réseau EDF. Or, ici, nous n'avons ni fleuve, ni montagne, ni centrale nucléaire... », rappelle Alain Leboeuf, alors que la loi sur la transition énergétique et la croissance verte fixe comme objectif national que les énergies renouvelables représentent 32% de la consommation d'énergie finale. « Nous avons déjà utilisé les surfaces disponibles de centres d'enfouissement techniques et de bâtiments, mais pour aller...