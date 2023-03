Énergies renouvelables : l’Amérique latine, future leader du monde

L'Amérique latine met le paquet sur les renouvelables. Le continent devrait lancer des projets d'énergie solaire et éolienne fournissant plus de 319 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable d'ici à 2030, selon un rapport du Global Energy Monitor (GEM), publié ce jeudi 9 mars. Soit près de 70% de sa capacité électrique actuelle toutes sources confondues.

Lire aussiÉnergies renouvelables: la France encore trop en retard sur le déploiement de l'éolien et du solaire

« Avec sa richesse en ressources éolienne et solaire, l'Amérique latine a le potentiel pour être un leader mondial dans les énergies renouvelables », estime cette ONG américaine qui étudie les projets d'énergie propre dans le monde.

Ces nouveaux projets - installations déjà approuvées ou en cours de construction - permettraient de faire exploser de plus de 460% la capacité actuelle en éolien et en solaire de l'Amérique latine. Ce qui ferait de la région un « champion du monde », selon Kasandra O'Malia, cheffe de projet chez GEM. « On constate déjà un gros effort. Et si vous prenez en compte tous les projets prévus, cela ressemble réellement à un boom », a-t-elle déclaré à l'AFP.

Par ailleurs, même si tous les projets ne voient pas le jour, la région semble être sur une forte dynamique. De nouveaux chantiers seront en plus probablement annoncés dans les années à venir, estime l'experte.

Le Brésil, un pays moteur

Première puissance économique d'Amérique latine, le Brésil est moteur dans la course aux énergies renouvelables, avec la production de 27 GW par des installations solaires et éoliennes déjà en opération, et une prévision de 217 GW supplémentaires d'ici à 2030.

En prenant ses fonctions en janvier, le président de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, s'est engagé à promouvoir les énergies propres et à redonner au pays son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique, après quatre années de mandat du climatosceptique Jair Bolsonaro.

L'origine de ce boom remonte à 2012, lorsque les producteurs privés de solaire ont été autorisés à revendre leur électricité au réseau national brésilien, explique Roberto Zilles, directeur de l'Institut de l'énergie et de l'environnement à l'Université de Sao Paulo. Selon cet expert en énergie, il est « aujourd'hui, il est moins cher de produire votre propre énergie » que d'acheter de l'électricité.

Lire aussiUne tâche « herculéenne » attend le nouveau président brésilien

Pionnier, le Mexique stagne

En revanche, la deuxième économie régionale inquiète. Le Mexique, qui s'était pourtant converti tôt aux énergies renouvelables, héberge les plus grands projets dans le solaire et l'éolien d'Amérique latine. Mais depuis 2021, des réformes du gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador, défenseur des énergies fossiles, ont donné un deuxième souffle à la compagnie pétrolière étatique Pemex.

« Le Mexique a stagné », pointe le rapport du GEM. « Même si tous les projets aboutissaient, le pays ne remplirait qu'à 70% sa promesse d'atteindre une capacité de 40 GW de solaire et d'éolien d'ici à 2030 ».

Lire aussiLe Mexique appelle tous les pays à investir dans ses projets de centrales solaires

Le rapport du GEM met aussi en exergue l'évolution du Chili. Importateur traditionnel d'énergie fossile, le solaire et l'éolien y représentent désormais 37% de sa capacité électrique installée. Autre évolution marquante : celle de la Colombie, qui a prévu une capacité de production de 37 GW supplémentaire en solaire et éolien d'ici à 2030.

Un exemple à suivre

Toujours selon l'ONG, l'Amérique latine a un potentiel particulièrement prometteur dans l'éolien offshore. Les exportations d'énergie verte pourraient également représenter une aubaine, soit avec la vente des excédents à d'autres pays, soit celle d'hydrogène vert. Ce dernier est produit par les énergies renouvelables, tandis que l'hydrogène gris l'est par les énergies fossiles.

La forte baisse des prix des panneaux solaires et des turbines à vent a permis un boom des énergies vertes, qui a été favorisé par ailleurs par la hausse du coût des énergies fossiles l'an dernier avec l'invasion russe en Ukraine.

Lire aussiJamais les Etats n'ont autant subventionné les énergies fossiles qu'en 2022

L'agence internationale de l'énergie (AIE) avait indiqué en décembre dernier qu'au début de 2025 les énergies renouvelables deviendraient la première source d'électricité dans le monde, détrônant les énergies fossiles. Mais cette transition doit être plus rapide si la planète veut atteindre les engagements des Accords de Paris visant à limiter la hausse des températures à 1,5 degré, prévient la cheffe de projet de GEM. Les gros consommateurs - Amérique du Nord, Europe et Chine - doivent donc suivre l'exemple latino-américain. « Le reste de la planète ne fait pas sa part », déplore l'experte.

(Avec AFP)