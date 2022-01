L'Europe va investir 500 milliards d'euros dans le nucléaire d'ici 2050 (Thierry Breton)

500 milliards d'euros ! C'est l'investissement total que va nécessiter la construction de centrales nucléaires de nouvelle génération, a estimé Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur dans une interview au Journal du Dimanche.

"Les centrales nucléaires existantes, à elles seules, nécessiteront 50 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2030. Et 500 milliards d'ici à 2050 pour celles de nouvelle génération! Cet effort représente environ 20 milliards d'euros par an", a-t-il précisé.

Cette déclaration survient au moment où la Commission européenne travaille sur un projet qui doit classer le nucléaire au rang "d'énergie verte". Cette idée est largement défendue par la France mais combattue par d'autres pays notamment l'Allemagne. Paris considère que le nucléaire aidera l'Europe à atteindre ses objectifs de neutralité carbone visé pour 2050. Cette classification permettra de faciliter les investissements dans le nucléaire.

"La transition écologique entraînera une révolution industrielle d'une ampleur inédite. Ainsi qu'une course aux capitaux entre les diverses sources énergétiques - les énergies renouvelables devront par exemple à elles seules mobiliser 65 milliards d'euros d'investissements par an. Et il faudra ajouter à cela 45 milliards d'investissements annuels pour se doter d'infrastructures de réseaux supplémentaires", a expliqué Thierry Breton.