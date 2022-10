Nucléaire : un projet de loi présenté en novembre pour faciliter la construction de nouveaux EPR

Le gouvernement veut accélérer la relance du nucléaire. Un projet de loi pour simplifier la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires est en gestation. Il doit être présenté en Conseil des ministres « début novembre », a confirmé mercredi la Première ministre Élisabeth Borne lors de la présentation au Sénat de la stratégie énergétique de son gouvernement.

« Nous devons faciliter et accélérer le développement de ces projets » de réacteurs, qui doivent être mis en marche dès 2035, « notamment en allégeant certaines procédures administratives: c'est le sens du projet de loi sur le nucléaire qui sera présenté en Conseil des ministres début novembre», a insisté la Première ministre.

Une stratégie sur deux jambes : nucléaire et renouvelable

« D'ici la fin du mois», les parlementaires doivent aussi examiner le projet de loi pour « accélérer le développement » des énergies renouvelables. Sur l'éolien, Elisabeth Borne dit vouloir « améliorer l'intégration dans les paysages, et mieux planifier les installations pour rééquilibrer le développement de l'éolien sur le territoire, et éviter l'implantation anarchique des parcs ».

« Un mix diversifié est une chance, une protection. C'est pour cela que nous devons avancer sur deux jambes, renouvelable et nucléaire», a souligné la Première ministre en vantant une stratégie énergétique qui repose sur « trois piliers » : la sobriété, « une production d'électricité décarbonée autour du nucléaire et du renouvelable », et enfin « le développement de nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène décarboné ».

Vaste plan de relance du nucléaire

« La sobriété et l'électrification changeront nos usages et nos quotidiens » et « nous protégeront des chocs énergétiques et des crises à venir », a-t-elle assuré « Elles permettront de faire baisser les factures. En consommant moins, nous dépenserons moins. Je veillerai à ce que la transition énergétique soit une transition juste », s'est-elle engagée.

En février, Emmanuel Macron a confirmé après plusieurs années d'hésitations un programme de vaste relance du nucléaire civil, avec la construction d'au moins six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035 mais aussi la conception de réacteurs de petite taille dit « SMR ». Le Président de la République souhaite initier au plus vite ces chantiers, notamment en réduisant les délais administratifs.

_______

ZOOM- La Finlande lance l'EPR le plus puissant d'Europe

Le réacteur nucléaire EPR d'Olkiluoto en Finlande peut enfin tourner à pleine puissance à l'approche d'un hiver très tendu sur le plan de l'approvisionnement énergétique. Le chantier lancé en 2005 vient d'arriver à son terme et l'EPR est opérationnel. Non sans mal, après plusieurs mois d'essais et des années de retard.

Les énormes surcoûts de l'ouvrage ont plombé l'industriel français Arena qui a construit cet EPR avec Siemens. Avec une capacité de 1.600 mégawatts, il s'agit du réacteur le plus puissant d'Europe, et le troisième dans le monde. « Cela a demandé beaucoup de persévérance et des années de travail difficile pour en arriver là, donc on se sent plutôt bien en ce moment », se réjouit Johanna Aho, porte-parole de l'opérateur nucléaire finlandais TVO.