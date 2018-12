Rénovation : nouvel avantage fiscal dans l'ancien

Crédit d'impôt à la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), certificats d'économie d'énergie, pacte énergie solidarités, aides locales... Selon une étude OpinionWay-Teksial rendue publique début novembre, 78 % des Français sont incapables de citer une subvention contribuant à mener des travaux de rénovation énergétique.



Il faut y ajouter une nouvelle aide pour les investisseurs qui souhaitent acheter un bien existant pour le mettre en location, annonce ce 3 décembre Julien Denormandie chez nos confrères des Echos.

« À condition de réaliser un montant de travaux représentant 25% du total de l'opération dans la limite de 300.000 euros, ils pourront déduire de leurs impôts sur le revenu entre 12 et 21% de leurs investissements, selon qu'ils loueront leur bien pendant 6, 9 ou 12 ans », a expliqué le ministre de la Ville et du Logement.

Ce nouveau dispositif s'inscrira dès le 1er janvier 2019 dans les 222 communes sélectionnées par l'État dans le cadre de l'opération Cœur de ville ainsi que dans celles qui revitalisent déjà leur territoire. « C'est une bonne chose ! », s'exclame la députée (LREM) Marjolaine Meynier-Millefert, co-pilote du plan de rénovation énergétique.

Vendredi dernier, c'était son collègue ministre de la Transition écologique et solidaire qui annonçait, sur BFMTV, « une réforme de notre système d'aides qui n'est pas efficace » et « la mobilisation de financements privés ».

François de Rugy évoquait même un « package » co-construit avec les acteurs du bâtiment, qu'il doit réunir cette semaine.

Dans le contexte des manifestations des "Gilets jaunes", « cela sera difficilement compris, les propriétaires n'ayant bien souvent pas besoin d'aides pour rénover », estime Danyel Dubreuil, coordinateur de l'initiative Rénovons ! de l'ONG Cler-Réseau pour la transition énergétique.

« S'il n'y a pas d'obligation en face, cela risque aussi être de l'ordre de l'intention non suivie d'effet. Or, il faut des résultats de performance et de volume. »