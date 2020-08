Fusion Veolia/Suez : un futur champion français de la transition écologique ?

« Elle va dans le sens de l'histoire ». C'est ainsi que le PDG de Veolia, Antoine Frérot, conçoit son projet d'acquisition du numéro deux du marché, Suez, pour créer le leader mondial des services à l'environnement. Soutenu à l'unanimité par son Conseil d'administration, Veolia a lancé sa "Blitzkrieg" dimanche 30 août au soir, la veille de la rentrée, en remettant à l'actionnaire principal de Suez, Engie, une offre ferme de rachat de la quasi-totalité de sa participation, étape préalable avant le lancement d'une OPA sur le restant du capital.

« L'urgence environnementale n'a jamais été aussi forte. Elle concerne tous les pays et toutes les générations, et est même plus grave que la crise sanitaire » liée au coronavirus, souligne Antoine Frérot lors d'un point presse ce lundi 31 août. Prise en compte même par les plans de relance de plusieurs gouvernements, elle ne peut que rester porteuse de croissance, estime le PDG, pour qui c'est le « moment idoine pour créer l'outil nécessaire pour y apporter des solutions » :« l'occasion historique de créer un champion mondial français de la transition écologique », puisque à cette fin, « la taille fait la force ».

Capture du carbone, amélioration de la qualité de l'air, recyclage des plastiques, transition alimentaire : autant d'enjeux face auxquels, en effet, « l'innovation est fondamentale pour inventer et mettre au point les technologies qui manquent encore pour réussir pleinement la transformation écologique. La combinaison des talents et des compétences de recherche accélérerait le développement de ces solutions d'avenir et permettrait un meilleur amortissement des investissements nécessaires », souligne Veolia dans son communiqué.

Un atout face à la concurrence

Mais au-delà des apports aux intérêts de la transition écologique, la réunion en une seule « entité combinée » des deux grands groupes français, qui ont été les pionniers des services à l'environnement, est aussi un atout face à un autre...