Aéroports : les difficultés des entreprises de sûreté menacent la reprise du trafic aérien

Les sociétés en charge des missions régaliennes de sûreté dans les aéroports sont en grande difficulté. Basé sur une taxe sur les passagers, le modèle de financement de la sûreté aéroportuaire s'et écroulé avec l'arrêt quasi-complet du transport aérien depuis plus de deux mois. Privées de recettes, elles font face à un certain nombre de coûts qui épuisent leur trésorerie. Jean-Baptiste Thellot, le président du SESA, le syndicat des entreprises de sûreté aérienne et des aéroports, tire la sonnette d'alarme et demande des aides urgentes à l'Etat.