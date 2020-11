Air France reçoit une flopée d'avions neufs : comment est-ce possible en pleine crise ?

Cela peut sembler paradoxal au premier abord. Alors que les compagnies aériennes brûlent du cash à la vitesse de l'éclair et reportent, pour la plupart d'entre elles, les livraisons d'avions qu'elles avaient commandés pour préserver leur trésorerie, Air France prend le chemin inverse. La compagnie française maintient sa stratégie de renouvellement de la flotte et continue de prendre des livraisons d'avions neufs à un rythme impressionnant. Après les 4 gros-porteurs (3 Airbus A350 et un Boeing 787) arrivés cette année, 7 A350-900 et 6 A220 (des appareils moyen-courriers) vont entrer dans la flotte en 2021. Soit plus d'un avion par mois en moyenne !

La reprise sera lente et difficile

Pourquoi un tel choix et comment est-ce possible ? Pourquoi Air France prend-elle ces avions alors que la direction n'attend pas un début de reprise avant juillet prochain, au mieux, et que le trafic aérien ne devrait pas retrouver son niveau d'avant crise avant 2024, selon l'association internationale du transport aérien (IATA)? Pourquoi faire entrer autant d'avions long-courriers, alors que cette partie du réseau est complètement dévastée aujourd'hui et qu'elle ne reprendra, selon les experts, que bien après les vols domestiques et moyen-courriers ?

