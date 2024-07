Qatar Airways surfe sur la demande et signe des résultats record

Les records de bénéfices continuent de s'enchaîner dans le transport aérien, portés par une forte demande à travers la planète. Après Air France-KLM, Singapore Airlines ou Emirates ces derniers mois, c'est au tour de Qatar Airways d'annoncer les meilleurs résultats financiers de son histoire, ce mardi. La compagnie qatarie s'est plutôt bien accommodée du départ de son dirigeant historique Akbar al Baker à l'automne dernier pour signer un record de chiffre d'affaires et de bénéfices lors de son exercice 2023-2024.

Qatar Airways a engrangé 22,2 milliards de dollars sur l'exercice qui s'est achevé le 31 mars dernier. C'est 6% de plus que l'année précédente, où le groupe avait pourtant déjà signé un record avec notamment l'apport de la Coupe du monde de football 2022.

Lire aussiAérien : portée par une forte demande, la compagnie Emirates voit son bénéfice annuel s'envoler

Cette performance est largement due au dynamisme de la demande de voyage : le trafic a crû de 26% pour dépasser les 40 millions de passagers. Ce sont presque 8 millions de plus qu'avant la crise. En dépit d'une amélioration du remplissage, les recettes unitaires se sont légèrement dégradées.

La situation est moins brillante du côté du cargo, ce qui n'est pas sans conséquences pour le groupe qui opère une flotte de 28 Boeing 777 Freighter. Malgré un maintien de ses parts de marché, il a subi le repli mondial de cette activité l'an dernier et a enregistré un recul de 26% de ses revenus sur cette activité.

Lire aussiEmirates, Turkish Airlines, Qatar Airways... les compagnies du Moyen-Orient plus fortes que jamais

Cela n'a pas empêché Qatar Airways d'améliorer ses profits opérationnels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda). Ceux-ci dépassent les 5 milliards de dollars avec une marge maintenue au-dessus des 23%. Ces performances opérationnelles se sont traduit par une réussite financière avec un profit net record de 1,7 milliard de dollars.

« Ces résultats financiers très solides témoignent de l'ambition et de l'orientation claire qui ont guidé les progrès du groupe Qatar Airways tout au long de l'exercice 2023-2024. Notre focalisation continue sur la rentabilité, l'efficacité et l'expérience client a été soutenue par un programme stratégique de croissance du réseau et d'expansion de la flotte, ce qui s'est traduit par les revenus et les marges bénéficiaires les plus élevés de l'histoire de la compagnie aérienne », s'est réjoui Badr Mohammed Al-Meer, directeur général du groupe Qatar Airways, dans un communiqué.